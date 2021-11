Espace: l'équipe de l'astronaute Thomas Pesquet en route pour la Terre

La mission touche à sa fin pour le Français Thomas Pesquet, qui a passé avec ses coéquipiers plus de six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Leur vaisseau Dragon, de l'entreprise SpaceX, a entamé le trajet retour vers la Terre ce lundi 8 octobre. Amerrissage au large de la Floride prévu dans les prochaines heures.

Cent quatre-vingt-dix-huit jours, et c'est terminé. Fin de la mission Alpha pour Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Il a embarqué à bord de la capsule Dragon de SpaceX pour rentrer sur Terre.

C'est la même capsule qui avait fait le chemin aller en avril dernier. Les coéquipiers sont également les mêmes : les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, ainsi que le Japonais Akihiko Hoshide.

Si l'on dit que le décollage de la fusée est l'étape la plus périlleuse d'un voyage spatial, le retour n'est pas une sinécure pour autant. Cela prend dix heures : il faut d'abord se désamarrer de la station, ce quoi est fait, puis procéder à une série de manœuvres pour réduire l'altitude de l'engin, jusqu'à ce qu'il frotte contre les couches plus denses de l'atmosphère.

Plusieurs milliers de degrés à l'extérieur

Ces manœuvres ralentissent l'engin, mais également le chauffent. Il fait en effet plusieurs milliers de degrés à l'extérieur. C'est le bouclier thermique qui encaisse le choc. Quand les choses se sont calmées, une série de parachutes s'ouvrent avant que la capsule n'amerrisse au large de la Floride.

Cet amerrissage est une première pour Thomas Pesquet, qui en 2017 avait atterri dans les steppes kazakhes avec le Soyouz russe.

Les quatre membres d'équipage seront alors recueillis par un bateau de la NASA. Ce n'est qu'après leur retour à Cape Canaveral qu'ils pourront, plus de six mois après leur décollage, poser à nouveau le pied sur la terre ferme.

Sentiment doux-amer à l’idée de quitter l’ISS. Quand on y pense, c’est vraiment un lieu magique, presque impossible à atteindre et qui vous donne des super-pouvoirs comme voler, ou faire le tour du monde en 1h30… Ça ressemble quand même un peu à un rêve éveillé... #MissionAlpha pic.twitter.com/5slsjeJ3DH — Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 8, 2021

Se réhabituer à la gravité

De la Floride, Thomas Pesquet et ses coéquipiers prendront un avion pour le centre spatial de la NASA à Houston, au Texas. Le Français y subira de rapides tests médicaux et des examens neurologiques. Son corps ayant flotté six mois durant, son système d'équilibre devra se réhabituer à la gravité, et réapprendre à se tenir debout. Il faut donc soutenir les astronautes à leur retour pour empêcher toute chute, d'autant qu'ils ont perdu en densité osseuse, augmentant le risque de fracture.

Également au menu : des tests pour détecter les infections, notamment au Covid-19. Les pensionnaires de l'ISS ont beau s'être vaccinés avant leur départ, leur système immunitaire sera affaibli après leur séjour spatial, et mettra deux semaines à récupérer.

Une fois terminé ce « check-up » d'environ deux heures, le Français dira au revoir à ses coéquipiers japonais et américains, qui eux resteront à Houston. Il s'envolera pour Cologne, en Allemagne, où se trouve le Centre des astronautes européens.

Remise en forme

Trois semaines d'intense programme de réhabilitation physique l'attendent. Thomas Pesquet fera peu à peu retravailler les muscles soutenant la colonne vertébrale, inactivés pendant six mois. Il retrouvera ses aptitudes graduellement.

L'astronaute sera soumis aux mêmes tests qu'avant et pendant sa mission, afin de contribuer à la collecte de données scientifiques sur l'effet de la microgravité sur le corps humain.

Bien qu'astreignant, le programme n'empêchera pas l'astronaute de voir ses proches, avant de prendre une première de vacances en six mois.

