Espace: Thomas Pesquet à Cologne pour se refaire une santé, avant de repartir... plus loin

L'astronaute français Thomas Pesquet mardi 8 novembre à sa sortie de la capsule qui les a ramené sur terre, lui et son équipage après six mois à bord de la Station spatiale internationale.

Il a passé sa première nuit dans un vrai lit depuis six mois ! Thomas Pesquet est rentré sur Terre depuis un peu plus de 24 h, après 200 jours passés sur orbite. Le retour sur Terre secoue toujours un peu, l'astronaute français a regagné le Centre européen des astronautes à Cologne en Allemagne pour trois semaines de récupération.

avec notre envoyé spécial à Cologne,

L’avion qui le ramène de Houston est posé depuis une dizaine de minutes sur le tarmac de l’aéroport militaire de Cologne. Thomas Pesquet savoure à l’intérieur et à l’abri des regards les retrouvailles avec ses proches. Mais à un moment, il faut bien sortir.

Premières paroles d’un astronaute qui vient de passer 200 jours dans l’espace : « Bonjour ! Bonjour… bonjour… »

Comment va-t-il ?

« Eh bien, ça va très bien !, affirme Thomas Pesquet. Ça va très bien… J’ai eu quelques heures pour me remettre de l’amerrissage, qui s’est bien passé… Et puis la deuxième fois, avec un peu plus d’habitude, on revient en forme encore plus rapidement, donc tout va bien. »

Tout va bien donc. Les traits sont à peine tirés, le sourire est là, mais on sent tout de même la fatigue. Le voyage retour a été rude et il y a comme un décalage.

« Il y a toute une équipe de sauvetage, de secours, qui vient nous récupérer, relate l'astronaute. Moi, je trouvais qu’ils sentaient super bon la lessive et le savon ! Ce qui veut dire sans doute aussi que nous, on ne sentait pas forcément très, très bon en sortant de la station...

On n’est pas encore sûrs de nos gestes… Et encore là, maintenant, je ne pourrais pas courir un cent mètres, pas tout de suite… Les premières impressions, ce sont les odeurs ; c’est aussi de voir beaucoup de gens -moi, j’ai vu les mêmes personnes depuis six mois-, donc de voir beaucoup de têtes, beaucoup de visages et beaucoup de voix, c’est… Il faut se réhabituer, mais ça se passe bien. »

Trois semaines de repos et d'expériences

Thomas Pesquet est donc de retour parmi les siens, mais sa mission n’est pas finie pour autant. Le chapitre spatial est certes clos, mais les expériences ne sont pas terminées. Il va passer les trois prochaines semaines à récupérer... et à faire le cobaye.

« Certaines expériences vont être faites sur le système cardiovasculaire, d’autres sur les neurosciences, donc sur le cerveau et le système nerveux central, d'autres sur les tissus et les sur les organes... développe Laura André Boyet, instructrice au Centre européen des astronautes.

Il va y avoir toute une batterie de tests qui vont être faits avec différents instruments, en fonction des protocoles scientifiques. Cela peut être des seringues, mais aussi des échographes, des IRM… Cela dépend du protocole et de l’expérience.

Et puis nous allons également avoir des activités supplémentaires, avec un aspect plus médical pour son suivi à lui, afin de vraiment voir comment son corps a évolué. Ce sera un peu plus détaché des expériences : on va regarder par exemple tout de suite comment ses yeux ont évolué. »

Une double réussite

Mais même si le travail n’est pas encore complètement terminé, on peut tout de même dresser un premier bilan de la mission de Thomas Pesquet.

« Objectivement, ce que l’on peut dire, c’est qu’il a réalisé quand même deux missions extraordinaires, analyse Lionel Suchet, le directeur général délégué du CNES, l'agence spatiale française. Au niveau scientifique, parce que toutes les expériences ont été réalisées, et au niveau opérationnel, parce qu’il a réalisé six sorties extra-véhiculaires sur ses deux missions, et qu'elles ont été parfaitement réussies. C’est très important, car une sortie extra-véhiculaire est quelque chose de compliqué dans l’espace. Les astronautes sont beaucoup évalués là-dessus. Ce sont des choses qu’on ne peut pas rater. Quand on décide de faire une sortie, il faut la réussir. Donc les astronautes qui réussissent leur sortie sont toujours très bien vus et très bien notés.

On attend aussi de nos astronautes qu'ils communiquent avec le grand public. Il a coché toutes les cases à un très haut niveau pour aller plus loin. »

Et plus loin, c’est la Lune ! Un Européen fera partie du voyage organisé par les Américains dans quelques années. Ils sont 7 en lice, et Thomas Pesquet plus que jamais dans la course. Mais avant cela, comme il le dit lui-même, il va se reposer un peu.

