Journal de bord de Thomas Pesquet: retour sur Terre

Thomas Pesquet a rejoint la Station spatiale internationale le 24 avril dernier. Il y a débuté son deuxième séjour de six mois dans l’espace : la mission Alpha. Quel est son quotidien à bord de l’ISS ? Qu'y font les astronautes ? Tous les mois, celui de l’Agence spatiale européenne (ESA) va partager avec nous son quotidien dans un journal de bord vidéo. « Journal de bord de Thomas Pesquet », présenté par Simon Rozé (RFI) et Benoît Perrochais (France 24).

C’est terminé : après 199 jours passés en orbite de la Terre, Thomas Pesquet et ses coéquipiers Megan McArthur, Shane Kimbrough et Aki Hoshide ont quitté la Station spatiale internationale et retrouvé le sol mardi 9 novembre. L’astronaute français est retourné à sa base, le centre européen des astronautes à Cologne. Pour la dernière page du journal de bord de la mission Alpha, revivez avec nous ses derniers instants dans l’espace.

