Palpitations : Quand s'inquiéter ? Quand consulter un médecin ?

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il nous parle des palpitations.

Publicité Lire la suite

Sentir son cœur qui bat très fort ou de façon irrégulière lorsque l’on fait un exercice peut faire craindre un problème cardiaque. Alors faut-il s’inquiéter ?

Qui n’a jamais ressenti son cœur battre soudainement plus fort ou plus vite, et cela, même sans effort physique ? Ces palpitations traduisent en fait un changement brutal du rythme cardiaque. Dans le cas d’une palpitation, le cœur subit un battement supplémentaire et prématuré. C’est ce que l’on appelle une extrasystole.

Les palpitations sont un phénomène banal et totalement bénin si le cœur est sain. D’ailleurs, si on enregistrait le cœur d’un individu bien portant, on détecterait tous les jours des contractions anormales et anarchiques du cœur : un quart à un cinquième de la population les ressent, les autres non.

Plus on avance en âge, plus on en a !

L’intensité des palpitations ne détermine absolument pas la gravité de la cause.

Quand faut-il consulter ?

Si les palpitations surviennent et s’accentuent à l’effort

Si vous souffrez de problèmes cardiaques avérés

Si un ou plusieurs membres de votre famille ont fait une mort subite

Si vos palpitations s’accompagnent de syncopes

Si vos palpitations s’accompagnent d’un essoufflement majeur, de douleurs thoraciques, de douleurs angineuses, un seul mot d’ordre : allez consulter un médecin pour faire un bilan cardiaque.

À quoi sont dues ces palpitations et comment réagir lorsqu’elles apparaissent ?

Dans la plupart des cas, elles se révèlent bénignes après un bilan cardiaque. Ce bilan cardiaque n’est pas à négliger, car son objectif est d’éliminer une pathologie cardiaque méconnue mettant en jeu la vie du sujet lors de la pratique sportive ou même au cours de la vie sans effort !

Les facteurs déclenchant la palpitation - lorsqu’il n’existe pas de pathologie cardiaque - outre l’effort, peuvent être :

la prise d’excitants (tabac, café, thé...),

la prise de traitements médicamenteux (béta- mimétiques...) ou de produits dopants,

un état psychologique d’anxiété,

un reflux gastro-œsophagien,

un épisode infectieux viral,

une éventuelle hyperthyroïdie.

Lorsque les palpitations apparaissent :

Ne vous affolez pas. Restez calme en attendant que cela passe.

Évitez les excitants (café, thé, alcool, tabac, coca-cola…) et les repas trop copieux.

Apprenez à vous détendre pour évacuer votre stress. Respirez et expirez lentement. Si cela ne suffit pas, le médecin peut prescrire du magnésium en plus du traitement du facteur déclenchant identifié

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne