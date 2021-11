Les sangs rares, multiples et pourtant méconnus

L'Établissement français du sang (EFS) lance ce lundi 15 novembre sa première campagne de sensibilisation aux sangs rares. Un phénomène qui toucherait en France près d'un million de personnes.

On connaît tous la classification traditionnelle des rhésus A, B et O positif ou négatif et qui regroupe au total 8 groupes sanguins. Si elle représente la très grande majorité des besoins en transfusion, la diversité réelle de ces groupes est pourtant bien plus vaste. Au total, il existerait 380 groupes sanguins différents dont 250 sont considérés comme rares.

Rares, cela veut dire qu'ils concernent moins de 0,4% de la population, pour lesquels il n'existe aucune alternative pour la transfusion. L’incompatibilité de sang pouvant entraîner, dans le pire des cas, la mort des patients. En France, près d'un million de personnes seraient concernées par ce phénomène, mais seulement 10% d'entre elles sont recensées, car peut donc être porteur d'un sang rare même en étant rangé dans une des huit catégories classiques. Et pour découvrir ce sang rare, cela nécessite des analyses approfondies portant sur des caractéristiques génétiques fines.

Selon l'Établissement français du sang, pour des raisons génétiques, ces groupes sont particulièrement représentés chez les personnes originaires d’Afrique, des Antilles, mais aussi de l'océan Indien. On estime de 700 000 à un million le nombre de porteurs d'un groupe rare et 10% seulement le savent.

En cas de transfusion, ces personnes doivent recevoir un sang le plus proche possible du leur. L'EFS, qui est un organisme public et l'unique opérateur pour la collecte du sang en France, appelle donc ces populations à donner leur sang, notamment pour pallier les besoins de transfusion pour les malades de drépanocytose. Une maladie qui nécessite des transfusions périodiques et qui touche principalement les populations d'origine africaine.

L'Établissement français du sang rappelle également que les dons du sang doivent être constants, car leur durée de vie est extrêmement limitée. Faute de stock, il peut être nécessaire d'importer du sang rare. C'est ce qui s'est passé récemment pour un enfant qui devait subir une greffe de moelle en France et pour lequel l'EFS a fait venir du sang des États-Unis.

