L'UE interdit les insecticides «tueurs d'abeilles» mais les exporte massivement

Les néonicotinoïdes persistent des années dans l’environnement et sont jugés responsables de l’effondrement des populations d’abeilles. © AFP - REMY GABALDA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est ce que révèle une enquête de l'ONG Public Eye et Unearthed, la cellule enquête de Greenpeace Grande-Bretagne, parue ce jeudi 18 novembre. Trois cultures sur quatre dans le monde dépendent des abeilles et autres insectes pollinisateurs ainsi qu'un tiers de la production alimentaire mondiale. Or, depuis l'introduction à grande échelle de ces insecticides dans les années 1990, les trois quarts des insectes volants ont disparu des campagnes d'Europe occidentale.