Sénégal: la science nucléaire, un atout dans la prévention des épidémies

La science nucléaire pour mieux prévenir les épidémies : c'est le sens de l'accord de partenariat signé mercredi 17 novembre au Sénégal entre l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et l'Institut Pasteur de Dakar. L'AIEA va renforcer le transfert de technologies pour permettre d'identifier plus rapidement les foyers de maladies d'origine animale sur le continent.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Covid-19, fièvre Ebola, virus Marburg, grippe aviaire… Toutes ces épidémies ont une origine animale. C'est ce qu'on appelle des « zoonoses ». Et la technologie nucléaire permet de mieux les détecter, explique le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi. Celui-ci s'associe à l'Institut Pasteur dans le cadre du projet « ZODIAC » (Zoonotic Disease Integrated Action), « action intégrée contre les zoonoses » lancé l'an dernier :

« Les technologies dérivées du nucléaire font un apport très important au moment de l'identification très tôt de l'émergence de pathologies d'origines zoonotiques. Nous avons des antennes en Afrique, l'Institut Pasteur et d'autres, qui vont s'intégrer pour établir un réseau d'alerte de l'émergence de pathologies qui pourraient évoluer vers des pandémies. »

Le test PCR en temps réel par exemple, utilisé pour détecter le virus du Covid-19, est une technologie dérivée du nucléaire. Alors concrètement, comment va se traduire ce partenariat ? Le professeur Amadou Sall est administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar : « Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans un laboratoire, qui a besoin d'être formé à cette technique de détection, peut être appuyé par l'AIEA et l'Institut Pasteur, et transférer ces technologies vers des pays qui en ont besoin ou des laboratoires qui n'en n'ont pas la capacité. Il y a un volet de recherche pour essayer de mettre au point de nouvelles méthodes encore plus sensibles et qui vont beaucoup plus vite. »

Le volet financier de ce partenariat n’a pas été précisé.

