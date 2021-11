Nouveau variant sud-africain du Covid-19: peu de cas mais une contagiosité préoccupante

Une équipe de scientifiques sud-africains a annoncé jeudi 25 novembre la découverte d’un nouveau variant du Covid-19. Le variant désigné par la lettre grecque « Mu » est jugé « préoccupant » à cause de ses nombreuses mutations.

Le variant B1.1.529, ou Mu, a été détecté en Afrique du sud, il y a 2 jours. Sa caractéristique principale est le nombre élevé de mutations qu’il porte. Mais le professeur Tulio de Oliveira, l’un des responsables des recherches, ignore encore l’impact qu’elles peuvent avoir. Certaines mutations sont déjà connues, et il craint que ce variant ne s’avère, « plus contagieux et mieux armé pour tromper les défenses immunitaires du corps humain », a-t-il déclaré sur le site d’information sud-africain, le Daily Maverick.

Le nouveau variant compte au moins 32 mutations sur la protéine spike, la partie qui s’accroche aux cellules de notre corps, c’est à dire 30 de plus que le variant Delta, très contagieux. Mais pour l’heure, ce variant Mu semble moins contagieux, en effet seuls quelques dizaines de cas ont été découverts en Afrique du sud, au Botswana, 1 à Hong Kong et 1 en Israël, à chaque fois sur des voyageurs en provenance du sud du continent africain.

Depuis le début de l’épidémie, de nouveaux variants apparaissent et la crainte est toujours qu’ils réduisent l’efficacité des vaccins, or le variant Mu semble radicalement différent de la souche de Wuhan, qui a servi de base à la conception des vaccins.

Déjà des restrictions aux voyages

La France a décidé ce vendredi de suspendre les arrivées des vols en provenance d'Afrique australe afin d'éviter l'importation sur son territoire de ce nouveau variant. Le Royaume-Uni et l'Allemagne et les Pays-Bas ont également décidé de suspendre les vols en provenance d'Afrique du Sud et de ses pays voisins. Des décisions jugées « hâtives » par le gouvernement sud-africain, et qui constituent un coup dur pour le tourisme, juste avant l'été austral.

Il faudra « plusieurs semaines » pour comprendre le niveau de transmissibilité et de virulence du nouveau variant a indiqué un porte-parole de l'OMS alors que des experts se réunissaient ce 26 novembre. L'agence onusienne déconseille par ailleurs les mesures de restriction aux voyages.

Les bourses plongent à cause du nouveau variant du Covid-19 Le nouveau variant B.1.1.529, détecté en Afrique du Sud, sème déjà la zizanie dans les bourses mondiales. Les marchés asiatiques ont été les premiers secoués. Tokyo a clôturé en baisse de 2,5 %. L'onde s'est ensuite répandue sur les bourses européennes. Moins d'une heure après l'ouverture, Paris chutait de 3,8%, Francfort et Londres résistaient à peine mieux.La principale explication est ce nouveau variant. D'ailleurs, des entreprises liées au secteur aérien, très éprouvé par la pandémie, boivent particulièrement la tasse. Une nouvelle mutation du Covid-19 représente pour certains la principale menace à la reprise économique mondiale.Ces dernières semaines, la cinquième vague entraînait déjà avec elle une forme de défiance.Mais malgré les nouvelles restrictions en Europe, les inquiétudes liées à l'inflation ou encore la baisse annoncée des taux directeurs, les investisseurs patientaient. Le nouveau variant décrit par les scientifiques comme potentiellement très contagieux a finalement été le déclencheur. Cela a aussi déclenché une hausse des cours de groupes pharmaceutiques. Les laboratoires Eurofins scientifics et Valneva prenaient autour de 6% dans la matinée. Cela ne bénéficie pas à tout le secteur, AstraZeneca a ouvert à la baisse.



