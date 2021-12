Comment reprendre le sport après une blessure au genou ?

Kevin C. Cox GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport et médecin de l'équipe nationale de judo, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il nous conseille sur la reprise du sport après une blessure au genou, blessure fréquente dans le sport.

Comment reprendre le sport progressivement, une fois que l’on a le feu vert de son médecin ou kinésithérapeute ?

On va faire de la « réathlétisation » ! Terme utilisé depuis peu de temps, la réathlétisation est cette phase indispensable pour recouvrer efficacement sa condition physique après une blessure.

La réathlétisation est née du constat qu’après une blessure, et malgré un traitement médical optimal, une majorité de patients ne retrouve pas ses capacités physiques initiales. En effet, quelle que soit la pathologie, un patient qui a subi une blessure est plus « à risque » :

Hausse du risque d’une nouvelle blessure

Difficulté à récupérer les fonctionnalités de l’articulation ou du muscle lésé

De manière générale, difficulté à revenir au sport au niveau de pratique initial

On distinguera la rééducation et la réathétisation !

La rééducation, consiste à récupérer la fonctionnalité de l’articulation ou du muscle lésé. Le masseur-kinésithérapeute a pour objectif de « guérir » le patient, en le faisant passer à un statut « non-pathologique ». Concrètement, la rééducation permet au patient d’accomplir à nouveau les actes de la vie quotidienne : marcher, solliciter le membre lésé, conduire…

La réathlétisation a pour objectif le retour au sport, au même niveau de pratique initial. Elle est peut-être menée par le masseur-kinésithérapeute, et/ou le préparateur physique et/ou soi-même. Elle est spécifique selon le sport pratiqué par le patient. C’est une étape indispensable, après la rééducation et avant la reprise de la compétition sportive.

Comment sait-on que l’on peut commencer la réathlétisation ?

Ce programme de réathlétisation débute après les soins médicaux et de kinésithérapie. Il faut donc demander à son médecin ou kinésithérapeute. En tout état de cause, il faut que :

la marche lente ne provoque plus de mal au genou

l'équilibre soit possible en position debout immobile sur une ou deux jambes

une flexion du genou amenant les cuisses à l'oblique à 90° soit possible sans aucune douleur.

L’objectif sera de reprendre en douceur ! Après une lésion, vous rêvez seulement de rattraper le temps perdu, mais il s’agit de la meilleure solution pour vous blesser à nouveau.

Augmenter graduellement votre activité vous permet d’évaluer la douleur à chaque séance. Vous pourrez ainsi constater vos résultats très facilement. Il s’agit là d’une source de motivation à prendre en considération. Tempérer vos efforts et évoluer progressivement vous permet, malgré les apparences, d’atteindre votre but plus rapidement.

En pratique comment faire ?

Reprendre le sport après une blessure par des activités sans impacts directs telles que la natation ou le vélo est une des meilleures solutions. Chaque période devant durer au moins quatre semaines :

Commencez dans l'eau avec nage et marche aquatique ! Pour votre entraînement physique, il faut d'abord éliminer la contrainte du poids donc allez en piscine pour nager sur le dos, d'abord sans palmes, ensuite avec palmes. Évitez la brasse, car la flexion du genou ne doit pas être contrariée latéralement. Après le milieu aquatique, vous pouvez aborder les pratiques portées comme le vélo en extérieur ou le vélo d'appartement, mais sans résistance ; pour le vélo en extérieur choisissez toujours le plateau et le pignon qui vous permettront de mouliner sans effort et commencez par vous déplacer sur un sol plat goudronné pour ôter tout problème de déséquilibre. Si vous le pouvez, l’entrainement sur vélo elliptique (salle de sport) est une solution idéale pour assurer la transition vers la marche et la course en terrain stable. Si vous ne ressentez aucune sensation douloureuse, vous pouvez entamer le nordic walking (en français la marche nordique avec bâtons). Commencez cette activité d'abord en terrain plat et régulier. Vous pourrez ensuite continuer en terrain vallonné et avec une charge comme un sac à dos, le repère pour changer étant toujours l'absence de douleur. Si tout se passe bien, alternez marche ou étirements actifs et course lente. Il ne s'agit pas de faire de grandes foulées, mais d'avoir une impulsion verticale réduite provoquant une foulée aérienne, rasante. La course à pied devra être pratiquée en alternance avec de la marche et/ou des étirements actifs (contracté-relâché-étiré)

N’hésitez pas à associer des petits exercices d’équilibre et de gainage.

