Quelle alimentation adopter pour prévenir ou traiter le diabète?

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, nous parlons du diabète et de la meilleure alimentation à adopter pour le traiter ou le prévenir.

Publicité Lire la suite

Pour démarrer, pouvez-vous nous rappeler ce qu’est le diabète ?

Le diabète est une maladie qui se définit par une hyperglycémie chronique, c’est-à-dire un taux de sucre élevé dans le sang en permanence. Le diabète est donc une maladie qui ne se guérit pas, mais qui se traite très bien afin d’éviter les complications et rester en bonne santé. Il existe 3 grands types de diabète : le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Dans le diabète de type 1, le pancréas ne produit plus ou plus assez d’insuline qui est l’hormone qui permet de réguler leur glycémie, c’est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Les patients doivent s'injecter de l'insuline tous les jours pour réguler leur glycémie. Il touche 10 % des personnes atteintes de diabète et touche plus particulièrement les jeunes enfants, les adolescents ou les jeunes adultes. Dans le diabète de type 2, le pancréas produit de l’insuline, mais l’organisme a du mal à l'utiliser. Il concerne 90 % des personnes atteintes par la maladie et touche en général l’adulte de plus de 45 ans, sédentaire et en surpoids. Enfin, le diabète gestationnel est le diabète qui touche la femme enceinte et qui dans la majorité des cas disparait après l’accouchement.

Est-ce qu’il existe un lien étroit entre notre alimentation et le diabète ?

Il est important de bien séparer le rôle de l’alimentation dans la prévention de la survenue du diabète et le rôle dans le traitement du diabète. Une alimentation déséquilibrée qui est trop sucrée, trop grasse, trop riche en calories est associée à la survenue du surpoids et de l’obésité, mais aussi du diabète de type 2. Attention, il est important de rappeler par contre qu’une alimentation déséquilibrée n’est pas liée à la survenue du diabète de type 1 qui est une maladie auto-immune ni du diabète gestationnel qui est lié à la grossesse. Pour le traitement, il y a un lien étroit entre l’alimentation et les trois types de diabète. En effet, une alimentation équilibrée, associée à une activité physique régulière et adaptée, est un des piliers du traitement du diabète avec les médicaments antidiabétiques comme l’insuline. Même si ce lien entre alimentation et diabète est étroit, il faut rappeler qu’il n’y a aucun aliment qui permette, à lui seul, de prévenir ou de guérir le diabète comme on peut le lire souvent sur internet ou l’on prête à des aliments comme le fonio, le gombo ou encore le miel des vertus miracles contre le diabète.

Quelles sont vos recommandations pour adopter une alimentation qui permette de prévenir ou de traiter le diabète ?

Que l’on soit en pleine santé ou que l’on soit atteint de diabète, la base des recommandations nutritionnelles est la même. Il faut, dans les deux cas, adopter une alimentation équilibrée et diversifiée en suivant les recommandations suivantes :

Réduire la consommation de graisses, de sel et de sucres

En parallèle augmenter la consommation de fruits et de légumes

Réduire au maximum la consommation d’aliments transformés et ultra-transformés pour préparer le plus possible soit même les plats à partir d’aliments bruts ou faiblement transformés

Limiter le plus possible les grignotages

Enfin, boire principalement de l’eau et éviter au maximum toutes les formes de boissons sucrées.

En complément, si l’on présente un surpoids ou une obésité, il faudra adapter les apports caloriques pour tenter de revenir à un poids qui permette de rester en bonne santé.

Est-ce qu’il y a des recommandations spécifiques complémentaires pour les personnes atteintes de diabète ?

Si l’on est atteint de diabète, il faut rappeler qu’il n’y a aucun aliment interdit, mais qu’il faudra ajouter aux recommandations générales quelques recommandations complémentaires pour maintenir le taux de sucre dans le sang à la normale. Il faudra :

Manger modérément en adoptant les portions qui permettront des apports caloriques adéquats

Limiter au maximum la consommation d’aliments sucrés et de boissons sucrés

Limiter la consommation d’aliments riches en graisses notamment en graisses saturées

Limiter la consommation d’aliments riches en sel comme les bouillons cubes, le concentré de tomate ou encore les plats cuisinés industriels …

Si le patient atteint de diabète prend comme traitement de l’insuline, il y aura des adaptations alimentaires à réaliser. Ces adaptations dépendent des doses d’insuline prescrites, mais aussi des constantes propres au patient. Il faudra donc absolument consulter un médecin spécialiste qui réalisera cette adaptation spécifique. Il en est de même si le patient souhaite pratiquer une activité physique le médecin spécialiste adaptera cette activité physique et l’alimentation en fonction des constantes du patient et de son traitement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne