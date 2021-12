Espace: un mini-lanceur européen réutilisable signé ArianeGroup pour concurrencer SpaceX

Le secteur aérospatial européen veut rattraper son concurrent américain. Le ministre français de l'Économie, Bruno Le Maire, était sur un site de production d'ArianeGroup en Normandie lundi 6 décembre, et a annoncé le développement d'un mini-lanceur réutilisable. L’État français soutiendra cet investissement à hauteur de 1 milliard d’euros environ.

Ce mini-lanceur réutilisable baptisé Maïa est une grande première pour les Européens d'ArianeGroup.

Mini-fusée chargée d'envoyer des nano-satellites dans l'espace, le lanceur ne revient pas sur terre, habituellement : il se désintègre dans l'atmosphère. Mais cette fois, il est réutilisable. Donc il pourra servir pour de nouvelles lancées.

Cette technologie n'est pas nouvelle. L'entreprise SpaceX produit des lanceurs réutilisables depuis dix ans. Et c'est précisément à cause de cette concurrence que Bruno Le Maire fait cette annonce : pour lui il faut rattraper le retard accumulé. Mais dans son discours, il a pris l'exemple du lanceur Falcon 9 de SpaceX… Un lanceur que l'entreprise américaine elle-même juge dépassée.

Starship dans les starting blocks

Le groupe d'Elon Musk a déjà utilisé une version plus performante de son lanceur : le Falcon Heavy. Dans ses cartons pour 2022, SpaceX prépare, en plus, les essais de Starship, méga-fusée capable d'envoyer des satellites encore plus lourds. C'est Starship qui a été choisie par la Nasa pour devenir l'alunisseur utilisé dans le cadre de son programme Artémis de retour sur la Lune, précise l'Agence France presse. L'engin est aussi développé par SpaceX pour transporter des chargements dans l'espace et, in fine, aller sur Mars.

Ainsi, même avec leur mini lanceur prévu pour 2026, les Européens auront encore du chemin avant de rattraper leur retard.

