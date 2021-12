L’activité physique a un effet anxiolytique

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport et médecin de l'équipe nationale de judo, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il nous explique comment le sport peut réduire l'anxiété.

Ce n’est un secret pour personne : suer à grosses gouttes pendant un footing ou dans un cours de zumba améliore l’endurance et la santé physique. Mais Dr Sène, vous allez nous parler d’une étude qui montre que le sport permet aussi de réduire significativement l’anxiété...

Il s’agit d’une étude menée par une équipe suédoise de l’université de Göteborg chez 286 patients. L’activité physique régulière a des effets positifs sur l’anxiété, la littérature scientifique l’a montré depuis de nombreuses années. Il s’agissait d’affiner les connaissances, notamment concernant les modalités d’exercices. Rappelons que l’anxiété se caractérise « par un sentiment persistant d’insécurité, une inquiétude permanente et excessive qui interfère avec les activités quotidiennes », selon l’Inserm. Cela peut prendre la forme de trouble panique, d'anxiété généralisée, de phobies… Cela amène à des ruminations accompagnées de symptômes physiques et psychiques. Deux fois plus présents chez les femmes que chez les hommes, les troubles anxieux touchent environ 15 % à 20 % de la population à un moment ou à un autre de leur vie.

Comment peut-on expliquer ces effets thérapeutiques ?

L’aspect socialisant du sport pourrait être porteur. Mais les effets positifs ont également été montrés en pratiquant une activité physique en solo. On sait par ailleurs que cela améliore l’estime de soi. On décrit même que lorsqu'on fait du sport, on va augmenter sa respiration, sa ventilation, et cela diminue le risque de trouble de panique.

Les mécanismes d’action de l’activité physique sur l’anxiété sont très discutés. Certains auteurs argumentent sur l’importance des facteurs psychologiques . Le développement du sentiment de compétence, la rencontre avec les autres favorisent un contact social qui finalement jouent un rôle anxiolytique.

Pour d’autres auteurs les facteurs physiologiques sont essentiels et l’amélioration de la condition physique est le point de départ de ces évolutions. Mais la pratique régulière d’une activité physique conduit également à augmenter :

Les taux d’endomorphines qui réduisent la douleur et provoquent un état euphorique

La synthèse de la sérotonine qui est une molécule du cerveau qui permet de lutter contre l’anxiété et la dépression

La température corporelle qui va améliorer, elle aussi, les troubles de l'humeur.

En pratique, quelle est l’incidence de ces résultats ?

Pour les auteurs de l’étude, ces résultats renforcent la vision de l'exercice physique comme un traitement efficace et pourraient être plus fréquemment mis à disposition dans la pratique clinique pour les personnes souffrant de problèmes d'anxiété.

On peut choisir presque tout type d’activité physique, car il a été montré qu'aussi bien les exercices en endurance (de type marche, vélo, natation), que les exercices de type musculation, course rapide, squash, basket, ou bien encore les sports faisant appel à des qualités de souplesse, comme le yoga, ont un effet identique. Il a même été démontré que c’est l'association des différents modes d’exercice qui ont les meilleurs effets sur les symptômes d’anxiété.

Ce l'on savait jusqu'à présent, c'est que la pratique de ces exercices de manière modérée avait un effet tout à fait positif. Ce qu'apporte l'étude suédoise, c'est que même lorsqu'ils sont pratiqués de manière intensive, ces exercices ont aussi des effets positifs sur l'anxiété. Grâce à ces conseils, les auditeurs pourront retrouver une vie zen !

