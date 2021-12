«Les gens ne doivent pas être vaccinés de force», met en garde Michelle Bachelet

L'efficacité des vaccins contre le variant Omicron

« Aucune raison de douter » : les vaccins conserveraient une efficacité contre le Covid-19 provoqué par le variant Omicron, notamment pour prévenir les formes graves. C'est en substance ce que dit l'OMS, appuyée ce mercredi 8 décembre par le communiqué de Pfizerr. Après trois doses, le constat est le même. Autre nouvelle rassurante, d'Anthony Fauci, le monsieur Covid américain estime qu'Omicron n’induirait pas des cas de Covid-19 plus sévères que les précédents variants.



Cela dit, ces déclarations ne s’appuient pour le moment que sur des observations préliminaires avec un nombre restreint de données. Sur la vaccination, par exemple, Pfizer communique sur trois doses, mais se veut plus réservé quant aux personnes qui n'en ont reçu que deux. Celles-ci constituent pourtant l'énorme majorité des vaccinés. Il ne s'agit par ailleurs que de données de laboratoire, une vision incomplète donc.



Seules des données épidémiologiques, en vie réelle, donneront le fin mot de l’histoire. Quant à la sévérité de la maladie provoquée par Omicron, c’est certes une bonne nouvelle, mais il ne faut pas oublier que ce variant est a priori bien plus contagieux, même s’il n’est pas plus méchant. Le volume de malades sera beaucoup plus important et mécaniquement le nombre total de personnes hospitalisées continuera d’augmenter.