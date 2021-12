L'UICN alerte sur les libellules en danger de mort à cause de la disparition des zones humides

L’Union internationale pour la conservation de la nature publie ce jeudi 9 décembre sa troisième mise à jour de la liste rouge des espèces menacées pour 2021. Pour la première fois, le nombre d’espèces figurant sur la liste rouge dépasse les 40 000 : sur un total de 142 577 espèces observées, 40 084 sont menacées d’extinction. En première ligne, les libellules qui souffrent de la disparition des zones humides.

C’est la première fois que plus de 6 000 espèces de libellules sont évaluées dans le monde entier pour la liste rouge de l'UICN qui est un inventaire mondial de l'état de conservation de la faune et de la flore. Et le constat est alarmant : 16% des libellules, soit 675 espèces, sont menacées. Ce déclin matérialise la disparition des zones humides, dont les libellules sont les témoins.

« Les libellules sont utilisées par les scientifiques comme témoins biologiques de la transformation des habitats de zones humides du fait qu'elles disposent d'une vie larvaire dans le monde aquatique et d'une vie aérienne au niveau des adultes. Ce sont des organismes qui témoignent de la vie et de la biodiversité des zones humides », explique Xavier Houard, de l’Office pour les insectes et leur environnement (Opie), qui a participé à l’évaluation pour la France.

L’agriculture industrielle, qui transforme les forêts en plantations irriguées utilisant des pesticides, ainsi que l’urbanisation menacent les libellules, notamment en supprimant les points d’eau. Entre 1970 et 2015, on estime que 35% des zones humides dans le monde - lacs, rivières, marais ou encore zones côtières ou marines - ont disparu, selon un rapport de la Convention de Ramsar des zones humides.

Un indicateur de santé de nos sources d'eau

Geert De Knijf, entomologiste, coresponsable de la « liste rouge libellules » en Belgique, souligne qu'en mettant en lumière les pertes de libellules dans le monde, on souligne la nécessité urgente de protéger nos sources d'eau.

« Les menaces sur les libellules, c'est surtout partout dans le monde la destruction et la diminution des habitats en eau douce, même dans l'eau stagnante, les ruisseaux, les rivières. Le déclin des libellules nous dit qu'on doit faire très attention avec nos sources d'eau parce que sans eau on ne peut plus vivre sur notre planète. Tout le monde a besoin de l’eau. »

Préserver les lacs, les rivières, les étangs et l’eau en général, c’est tout simplement nécessaire à la vie.

