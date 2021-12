Rappel vaccinal: pas plus de risques avec Moderna que Pfizer

Sur le front du Covid-19, la campagne de rappel bat son plein en France. Mais le vaccin Moderna, réservé aux plus de 30 ans, est l’objet d’une certaine désaffection, d’une certaine méfiance chez des candidats à la 3e dose qui pourraient le recevoir. Pourtant, le vaccin Moderna qui est administré en rappel ne présente pas plus de risques que Pfizer, selon les spécialistes.

Publicité Lire la suite

Les vaccins de Pfizer et Moderna utilisent la même technologie, celle de l’ARN messager. Tous deux peuvent induire, dans de très rares cas, une inflammation cardiaque type myocardite, surtout chez les hommes de moins de 30 ans.

Ce sur-risque est un peu plus important avec le Moderna, peut-être, car il contient originellement plus de principe actif. Mais tout cela a été observé lors de la primo-vaccination, en particulier après la 2e dose.

Pour limiter le risque éventuel lors du rappel qui se fait plusieurs mois après, l’injection de Moderna, en France, se fait à demi-dose et est réservée aux plus de 30 ans. Aux États-Unis, le rappel avec le Moderna se fait en dose entière et peut être injecté aux plus de 18 ans.

« Tout ça est très rassurant »

Aucune raison de le bouder, insiste le Pr Jean-Daniel Lelièvre, spécialiste de la vaccination et chef du service de maladies infectieuses à l’hôpital Henri Mondor à Créteil.

« On sait que ces risques de myocardite sont très diminués au bout de la troisième dose quand les doses de vaccin sont prises à distance, explique-t-il. En plus, ces myocardites sont liées à la dose de vaccin que l'on utilise et la dose de vaccin qui va être utilisée avec le rappel de Moderna seront des demi-doses. Tout ça est très rassurant sur l'utilisation de ce vaccin en troisième dose à distance des deux premiers. »

► À lire aussi : Priorité santé - Covid-19: la cinquième vague en Europe

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne