Comment adapter son activité sportive quand on a mal aux genoux?

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport et médecin de l'équipe nationale de judo, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il nous explique comment adpter ou reprendre une activité sportive quand on a mal aux genoux.

Beaucoup de personnes ont des problèmes de genoux et ont du mal à poursuivre leur sport ou commencer une activité physique. Pourquoi le genou fait-il si souvent mal dans le sport ?

En effet, le genou est une articulation particulièrement sollicitée lors de nombreux sports. Rien que durant la marche, la pression exercée peut représenter trois à quatre fois le poids du corps : la rotule agit comme un véritable levier qui démultiplie les charges supportées par le genou.

De plus, les problèmes de genou sont généralement renforcés par l’excès de poids qui fait souffrir les cartilages et sollicite davantage les ligaments. Ainsi, certains sports sont particulièrement traumatisants. D’une manière générale, ce sont les sports avec un impact au sol ou entrainant des torsions au niveau de cette articulation. Comme le ski ou bien le football. La course à pied, particulièrement en montée et en descente, est à déconseiller également aux personnes qui ont des problèmes de cartilage au niveau du genou.

Mais alors comment faire ? Y a-t-il des erreurs à éviter pour ne pas aggraver les choses ?

Il faut éviter la prise d'anti-inflammatoires : cela peut paraître étrange, mais la première mesure à prendre pour combattre le mal au genou est de ne pas masquer la douleur. Il ne faut pas que des anti-douleurs ou des anti-inflammatoires donnent une sensation de facilité qui vous inciterait à trop forcer. Autant l'usage d'anti-inflammatoires est judicieux durant la période de douleur aigüe qui suit un accident mais, autant les soins médicaux et de rééducation passés, les signaux d'alerte que votre corps vous envoie sont de précieux indices à analyser. Ils vous aideront à adapter votre activité.

Une deuxième erreur est de penser que c'est votre équipement qui va vous protéger. Il faut éviter de sur-emballer l’articulation du genou. C'est en fait le meilleur moyen pour brouiller toutes les informations sensorielles si précieuses aux muscles et aux ligaments pour s'adapter aux mouvements.

La troisième erreur est de vouloir maigrir à tout prix. Maigrir est important bien sûr, mais ce qui compte surtout au début, c'est de retrouver vos sensations articulaires et, pour cela, identifiez l’activité physique qui vous incitera à progresser et qui ne réveillera pas votre douleur. La perte de poids devrait suivre au fur et à mesure que vous pourrez augmenter l'intensité, mais il ne faut pas que ce soit votre objectif premier.

Quels conseils pour adapter ou reprendre son activité sportive ?

Pour votre entraînement physique, il faut d'abord éliminer la contrainte du poids. Donc commencez dans l'eau par exemple, avec la nage et la marche aquatique. Nagez sur le dos ou en crawl, d'abord sans palmes, ensuite avec palmes. Évitez la brasse, car les contraintes latérales en flexion du genou sont néfastes. Vous pouvez suivre des cours d'aquagym ou, plus simplement vous pouvez marcher 30 minutes dans le petit bain. Si vous êtes en bord de mer, marchez dans l'eau, même en hiver, avec une combinaison, car le contact du froid sera salutaire pour vos articulations. Cette première période aquatique doit durer au moins quatre semaines.

Après, vous pouvez aborder les sports portés comme le vélo en extérieur ou d’appartement, mais sans résistance ; pour le vélo en extérieur, choisissez toujours le plateau et le pignon qui vous permettront de mouliner sans effort et commencez par vous déplacer sur un sol plat goudronné pour ôter tout problème de déséquilibre. Si vous le pouvez, le vélo elliptique est une solution idéale pour assurer la transition vers la marche et la course en terrain stable. Cette deuxième période doit, elle aussi, durer au moins quatre semaines avec deux à trois séances hebdomadaires.

Si vous ne ressentez aucune sensation douloureuse, vous pouvez augmenter la cadence de marche et commencer la marche nordique avec bâtons. Débutez cette activité d'abord en terrain plat et régulier. Vous pourrez ensuite continuer en terrain plus vallonné et avec une charge comme un sac à dos. Le repère pour augmenter la difficulté étant toujours l'absence de douleur.

Enfin la course lente permettra d'affiner le travail musculaire d'amorti fourni par l'ensemble du corps. Il ne s'agit pas de faire de grandes foulées, mais plutôt d'avoir une impulsion verticale réduite pour obtenir une foulée rasante. La course à pied devra être pratiquée en alternance avec de la marche et des étirements actifs.

