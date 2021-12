ANALYSE

Covid-19: pourquoi l’OMS sonne l’alerte sans que les États ne suivent ses prescriptions ?

Logo de l'OMS, devant son siège de Genève, en Suisse (image d'illustration). Fabrice Coffrini AFP

Texte par : Jérémie Lanche 3 mn

Un nombre de nouveaux cas qui flirte avec les 200 000 par jour. Plus de 2 000 nouvelles hospitalisations par jour, dont 20% en soins critiques. Les indicateurs de la pandémie atteignent de nouveaux records en France. Et la situation est plus ou moins la même en Europe et aux États-Unis. L'OMS parle de « tsunami » de cas de Covid et du risque d'un « effondrement » des systèmes de santé. Ce n'est pas la première fois que l'agence sonne l'alerte et c'est bien le problème.