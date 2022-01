Covid-19: le variant Omicron moins dangereux selon des tests sur des animaux

Plusieurs laboratoires américains et mais aussi japonais ont participé à une étude sur les rongeurs et les effets du coronavirus : ils ont inoculé différents variants du Covid à des souris et des hamsters, afin d'observer les conséquences sur leur organisme.

Le Covid-19 continue de se répandre dans le monde. Le cap symbolique du million de cas quotidiens a été franchi ces dernières heures, après l'émergence du variant Omicron, particulièrement contagieux. En revanche de nouvelles études menées sur les animaux tendent à expliquer pourquoi Omicron serait moins dangereux que d'autres variants.

Publicité Lire la suite

C'est un rapport scientifique publié cette semaine et dont le quotidien américain New York Times s'est fait l'écho. Il provient du programme SRAS-Covid de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux Etats-Unis. Plusieurs laboratoires américains et mais aussi japonais et européens ont participé à une étude sur les rongeurs. Ils ont inoculé différents variants du Covid à des souris et des hamsters, afin d'observer les conséquences sur leur organisme.

The idea of a disease that manifests itself primarily in the upper respiratory system is emerging. My last comment for 2021 in The New York Times 👇on severity of #omicron #covid19 https://t.co/BDIcQHy773 — Roland Eils (@CaptainSysBio) January 1, 2022

Il en ressort qu'avec Omicron, les symptômes seraient plus légers qu'avec d'autres variants comme le Delta. Les rongeurs ont eu une charge virale moindre et n'ont perdu que peu de poids. L'explication des scientifiques est que l'Omicron toucherait davantage les voies respiratoires supérieures comme le nez, la gorge et la trachée, et beaucoup moins les poumons, ce qui expliquerait des formes moins graves de la maladie et notamment ces fameux orages cytokiniques, ces réactions inflammatoires brutales et de grande ampleur de l’organisme face à l’infection virale.

► À lire aussi : aux États-Unis, hausse du nombre de cas de Covid-19 et un pic épidémique attendu pour fin janvier

Une étude encourageante mais qui reste à confirmer par d'autres, et elle n'a été menée que sur des animaux de laboratoire. Les scientifiques n'ont en revanche pas déterminé, et ce n'était pas l'objet de l'étude en question, pourquoi le variant Omicron était si contagieux. Jusqu'à présent, l'explosion de la pandémie ne s'est pas traduite par une augmentation globale du nombre des morts, en baisse depuis trois semaines dans le monde.

► À lire aussi : Covid-19 au Japon: le gouvernement instaure la gratuité des tests PCR et antigéniques

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne