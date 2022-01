Quels sont les bienfaits de l’infusion de la fleur d’hibiscus : le bissap ?

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, nous parlons de la fleur d'hibiscus et l'infusion à partir de laquelle elle est préparée : le bissap.

Pouvez-vous nous présenter ce qu’est la fleur d’hibiscus ?

Le bissap est produit à partir de l’Hibiscus Sabdariffa qui est aussi appelé « Oseille de Guinée ». Cette variété d’hibiscus est une plante herbacée, de la famille des Malvacées, qui se présente sous forme de petits arbustes qui mesurent en moyenne deux mètres. L’Hibiscus Sabdariffa est originaire d’Afrique de l’Ouest, notamment de Guinée. Mais sa culture s’est étendue progressivement sur le continent africain, par exemple en Égypte, au Soudan ou au Congo, mais aussi dans d’autres zones tropicales de l’Asie, des Antilles ou encore d’Amérique Latine. On distingue, aujourd’hui, deux utilisations de cet hibiscus pour l’alimentation humaine :

Les feuilles de la variété verte sont utilisées pour préparer des sauces qui accompagneront les plats

sont utilisées pour préparer des sauces qui accompagneront les plats Et la variété rouge qui est utilisée pour préparer l’infusion de la fleur d’hibiscus qui est appelé Bissap au Sénégal, Dabléni au Mali, Kakadé en Égypte ou encore Groseille en Martinique ou à la Guadeloupe.

Comment est préparé le bissap à partir de cette fleur ?

La première étape de préparation du bissap est de faire bouillir l’eau puis verser cette eau bouillante sur les fleurs séchées puis de laisser infuser le tout 15 à 20 minutes.

La seconde étape est de filtrer le liquide rouge obtenu, qui pourra ensuite être consommé chaud (il s’agira de la tisane de bissap) ou froid (il s’agira alors du jus de bissap).

Aujourd’hui, il existe aussi, dans de nombreux pays, notamment en Afrique, la possibilité d’acheter des sachets de tisane de bissap qui sont prêts à être infusés comme le thé.

Quels sont les bénéfices de la consommation de bissap pour notre santé ?

De nombreux effets positifs liés à la consommation du bissap chaud ou froid sont cités très régulièrement. Il s’agit par exemple de son action possible sur la tension, sur le cholestérol, son action antiinflammatoire ou encore pour aider à perdre du poids. Maintenant, si l’on regarde plus en détail ce qui a fait l’objet d’études scientifiques, on ne retrouve que des publications sur son effet antihypertenseur et antioxydant. Une première étude a été publiée en 2009 par des chercheurs de l’université de Boston qui a démontré une baisse de la tension chez des personnes présentant une hypertension modérée qui avaient consommé trois tasses par jour d’une infusion de bissap. Depuis cette étude, plusieurs autres études ont permis de publier des résultats qui présentent les mêmes conclusions. Il y a eu, en parallèle, quelques études qui suggèrent que certaines substances contenues dans la fleur d’hibiscus peuvent avoir un rôle antioxydant qui vont protéger nos cellules contre l’effet des radicaux libres et ainsi prévenir de nombreuses maladies, comme certaines formes de cancer, les troubles cardiovasculaires ou encore certaines infections.

Est-ce qu’il y a des risques à la consommation de bissap ?

Les différentes recherches réalisées sur l’Hibiscus Sabdariffa démontrent qu’il ne contient pas de composés toxiques. Pour la santé, il y a cependant un point important à prendre en compte. Les tisanes ou les jus de bissap sont des boissons dites acaloriques c’est-à-dire quelles n’apportent pas de calories, à condition bien sûr qu’elles aient été préparées sans sucre ou qu’elles soient consommées sans sucre. Par contre, si du sucre est rajouté, surtout si c’est en grande quantité, ça entrainera une consommation de sucre en excès donc des apports caloriques en excès qui peuvent représenter un risque pour la santé. Il est donc très important de préparer et de consommer ces boissons chaudes ou froides sans sucre ! Il y a aussi un autre risque pour les personnes hypertendues sous traitement qui additionneraient traitement antihypertenseur et consommation de bissap.

En fonction de toutes ces données, comment nous conseillez-vous de consommer le bissap ?

En complément de l’eau que l’on consomme quotidiennement, le jus de bissap ou la tisane de bissap sont des boissons qui vont participer à notre hydratation en apportant des goûts variés et agréables. Il sera possible de consommer deux verres de jus de bissap dans la journée et une tisane de bissap le soir après le repas à condition bien sûr, que dans les deux cas, ces boissons ne contiennent pas de sucre.

Mais attention : cette consommation doit être adaptée pour les personnes qui présentent une hypertension artérielle et qui prennent quotidiennement un traitement antihypertenseur. En effet, dans ce cas précis, il faut absolument prendre un avis médical pour éviter toutes interactions médicamenteuses et surtout tous les effets négatifs sur la santé de ces possibles interactions.

