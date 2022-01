Covid: vaccination expérimentale dans un zoo au Chili

Vacciner des animaux contre le Covid, c'est ce que sont en train de faire plusieurs zoos à travers le monde dans le cadre d'un programme expérimental. Un laboratoire vétérinaire américain Zoetis a commencé à développer un vaccin, après que plusieurs gorilles et des tigres ont contracté le virus en captivité, probablement par contact avec des soigneurs malades. Et en Amérique latine, le premier et pour l'instant l'unique zoo à participer à l'essai clinique se trouve en banlieue de Santiago. Dix animaux ont reçu leur deuxième dose de vaccin lundi.

Avec notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine

Celui que salue le directeur du zoo, c'est Charly, un tigre du Bengale probablement victime de trafic dans le passé. Du haut de ses 200 kilos, il baille et se roule dans une cage accolée à son enclos. Les équipes du zoo ont veillé à éviter l'anesthésie générale pour le vacciner lundi 3 janvier.

Ignacio Idalsoaga, le directeur, montre comment est entraîné le tigre de trois ans et demi pour se faire vacciner sans trop de stress : « On lui demande venir dans ce coin, en le récompensant avec des morceaux de viande, et sur le côté on lui fait la piqûre. Puis on fait en sorte qu'il place sa queue là pour effectuer un prélèvement sanguin. »

Pas d'effets secondaires pour le moment

L'exercice a été répété avec d'autre tigres, des pumas, des lions et un orang-outan de 26 ans appelé Sandai. C'est une espèce menacée, et Sandai est le seul orang-outan de Bornéo présent en Amérique du Sud. D'autant plus important donc pour le zoo de le garder en bonne santé, notamment pour son patrimoine génétique.

« Aux États-Unis, les cas de Covid qui ont pu être observés dans des zoos concernaient de grands félins et de grands singes, nous explique Sebastian Celis, le chef vétérinaire du zoo de Buin. L'objectif est ainsi d'éviter que les soigneurs ou d'autres personnes puissent transmettre le Coronavirus à nos animaux. »

Les soigneurs n'ont pas observé d'effets secondaires pour l'instant. On devrait savoir à la fin de l'année si le vaccin est sûr et efficace sur les animaux.

Ce vaccin expérimental utilise une technique similaire à celle de certains vaccins contre le Covid chez l'homme, mais avec des adjuvants différents. Le sérum a aussi été inoculé à des animaux de plusieurs autres zoos à travers le monde, notamment aux États-Unis.

