Reportage

Bientôt un vaccin anti-Covid en patch? Des essais cliniques effectués en Suisse

Audio 01:16

Le virus du Covid-19. © via REUTERS - Social Media

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un patch contre le Covid. L'hypothèse est à l'étude en ce moment en Suisse où des chercheurs testent un nouveau vaccin. Plus facile à administrer et peut-être plus efficace contre les variants, c'est le pari, en tout cas, de l’entreprise de biotechnologie britannique Emergex qui vient de lancer des essais cliniques à Lausanne.