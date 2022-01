Nature: une campagne mondiale pour compter les oiseaux d'eau

Sortez vos jumelles : comme à chaque mi-janvier depuis 1967, Wetlands International lance, ce weekend, sa grande campagne de comptage des oiseaux d'eaux. Une campagne mondiale qui mobilise près de 150 000 personnes dans 180 pays. La France, elle aussi, participe à l'opération.

Hérons cendrés, canards, oies migratrices, ou encore aigrettes, voilà quelques unes des espèces d'oiseaux d'eau que les bénévoles français ont commencé à comptabiliser aux quatre coins de l'Hexagone. But de l'opération : déterminer les les effectifs et la repartition de ces oiseaux mais aussi identifier les zones humides dans lesquelles ils vivent et qu'il faut impérativement conserver.

Des centaines de zones humides en France

De la Camargue au lac d'Annecy, ou de la baie du Mont-Saint-Michel au littoral picard, l'Hexagone compte 500 zones humides, dont 48 sont d'importance internationale. Depuis 1967 en effet, plus de 200 espèces d'oiseaux d'eau y sont suivies.

Des éoliennes sur les routes migratoires

Même si ces zones, indispensable à la survie des oiseaux, ont fortement régressé au cours des siècles à cause des drainages et des aménagements fait par l'homme, des actions, comme la création de zone de quiétude et d'alimentation, ont permis de protéger les espèces et de stabiliser leur effectif. Toutefois, quelques sujets d'inquiétude persistent : comme le développement d'éoliennes en mer le long des routes migratoires.

