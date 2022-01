Comment une bonne alimentation peut améliorer la qualité du sommeil ?

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, il explique le lien entre l'alimentation et le sommeil.

Quel est le temps de sommeil idéal et quelles sont les conséquences du manque de sommeil ?

Les recommandations sur la durée de sommeil varient en fonction de l’âge. Il faut au moins 11 heures de sommeil en dessous de 5 ans, au moins 10 heures de 5 à 10 ans, au moins 9 heures de 10 à 18 ans et enfin au moins 7h30 de sommeil au-dessus de 18 ans.

Il est difficile de recenser toutes les conséquences du manque de sommeil sur notre organisme, car les études scientifiques mettent en évidence de nouveaux effets néfastes très régulièrement. Cependant, on peut retenir que chez les enfants et les adolescents les conséquences d’un manque de sommeil sont dramatiques puisqu'il affecte directement leur développement neurologique, mais aussi leur développement physique comme leur taille ou leur masse musculaire. Il va également fortement affecter leurs capacités d’apprentissage. Chez les adultes, le manque de sommeil va être un facteur de risques pour différentes maladies : le diabète de type 2, les maladies cardio-vasculaires ou encore certaines formes de dépressions. Enfin, il ne faut pas oublier que chez l’enfant, l’adolescent comme chez l’adulte, le manque de sommeil est un facteur de risque important de surpoids et d’obésité.

Seul le temps de sommeil est important ?

Le temps de sommeil est très important, mais il ne suffit pas. La qualité du sommeil est aussi très importante pour compléter tous les cycles nécessaires à une nuit réparatrice qui se compose de 4 à 6 cycles de 90 minutes. Le sommeil démarre par le cycle lent profond qui va représenter 15 à 20 % de la nuit. C’est la phase où l’activité de notre cerveau se réduit à son minimum. Ensuite, il va y avoir différents cycles de sommeil lent léger qui vont représenter 55 à 60 % de la nuit. C’est la phase où le sommeil devient plus léger. Enfin, il y a le cycle de sommeil paradoxal qui va représenter 20 à 25 % de la nuit. C’est la phase où le cerveau est très actif et où l’on rêve. Différents facteurs vont influencer la qualité du sommeil. Il y a bien sur le respect de son rythme, pour être sûr de bien caler son rythme sur les besoins de son corps. Il y a aussi l’impact des écrans, du bruit, de la lumière, du matelas et bien sûr notre hygiène de vie avec l’impact de notre alimentation et de la pratique d’une activité physique.

Est-ce qu’il y a un lien entre notre alimentation et notre sommeil ?

Il y a deux liens très importants entre notre alimentation et notre sommeil. Tout d’abord, il y a l’impact de ce que l’on mange sur la qualité de notre sommeil. De nombreuses études ont démontré un lien entre la qualité de notre alimentation, la qualité de notre microbiote intestinal et notre sommeil. D'autres études ont aussi mis en évidence un lien entre une alimentation trop grasse et un sommeil de mauvaise qualité. Par exemple, une étude internationale menée dans 64 pays auprès de 175 000 adolescents a démontré que les adolescents qui consommaient 2 à 3 fois plus de Soda ou de « junk food » - malbouffe - présentaient 50 % de troubles du sommeil en plus.

Ensuite, il y a l’impact du manque de sommeil sur notre alimentation. En effet, lorsqu'on manque de sommeil notre organisme va sécréter une hormone, la leptine, en plus faible quantité. Cette hormone contrôle la sensation de ne plus avoir faim. À l’inverse, le manque de sommeil active la production d’une autre hormone, la ghréline, qui favorise la sensation de faim. La conséquence est que l’on va manger plus que nos besoins. Enfin, pour notre sommeil, mais aussi pour notre santé globale, en plus d’améliorer notre alimentation, il est important de pratiquer une activité physique régulière qui a un impact très positif sur la qualité de notre sommeil.

Quelles sont vos recommandations pour adopter une alimentation qui va permettre de mieux dormir ?

L’heure et le contenu du repas du soir sont très importants pour bien dormir. Il est important de ne pas manger juste avant d’aller se coucher et de privilégier un dernier repas 2 à 3 heures avant d’aller dormir. Ensuite, il ne faut pas manger un repas trop lourd ni un repas qui contient trop de graisses et trop de protéines animales. Les aliments trop gras vont être digérés plus difficilement, mais aussi favoriser la production d’un neurotransmetteur, l’orexine, qui stimule la faim et l’état d’éveil. Les protéines animales comme la viande, le poisson ou encore les œufs vont entraîner une augmentation de la température du corps. Il faut faire attention aussi de ne pas manger en trop faible quantité le soir, car la sensation de faim peut aussi troubler le sommeil. Enfin, il faut également bien choisir ce que l’on boit le soir. Il faut éviter les boissons excitantes contenant de la caféine comme certains sodas, les boissons énergisantes, le café ou encore le thé. Il faut aussi éviter l’alcool qui entraîne une instabilité très forte du sommeil. En revanche, on peut conseiller les tisanes qui contiennent des plantes qui ont une vertu connue pour aider à avoir un bon sommeil comme la verveine ou la valériane.

