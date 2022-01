Covid-19: Covax a besoin de 5,2 milliards de dollars pour poursuivre son action

Cela devait être la solution pour vacciner le monde entier contre le Covid de la façon la plus égalitaire possible. Covax est aujourd'hui une énorme machine un peu grippée.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Un milliard de doses livrées dans 144 pays dont 85% dans des pays à faibles revenus qui n'auraient pas pu vacciner leur population autrement. Voilà pour les succès, quantifiables, de Covax. Mais ils pèsent au moins autant que les échecs du mécanisme piloté par l'OMS, l'Alliance du vaccin Gavi et la Coalition pour les innovations pour la préparation aux épidémies (Cepi).

Le patron de cette dernière, Richard Hatchett, ne cache pas qu'on est très loin de l'objectif initial de 2 milliards de doses livrées avant la fin 2021 :

« Ce que Covax a accompli en deux ans contre le Covid-19 est le plus grand succès collectif et scientifique jamais accompli pour la santé publique mondiale. Mais à cause des terribles disparités entre les pays riches et les autres, ce succès est bien moindre que ce qu'il aurait dû être. C'est un échec autant moral qu'épidémiologique », souligne-t-il.

► À lire aussi : Covid-19: l'Irak reçoit 1,2 million de doses de vaccins dans le cadre du programme Covax

Miné par la course aux vaccins des pays riches

Covax a notamment souffert de la concurrence des pays riches qui ont monopolisé les doses quand le dispositif cherchait encore de l'argent pour passer ses premières commandes. Ses promoteurs espèrent corriger le tir cette année. Ils demandent aux donateurs de les aider à lever 5,2 milliards de dollars dans les trois mois pour financer les livraisons pour 2022. Et sauver plus d'1,2 million de vies.

Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dénoncé encore une fois l'iniquité vaccinale, affirmant que près de la moitié de la population mondiale n'était pas vaccinée.

► À écouter aussi : Système Covax: «Il y a une opacité qui règne dès le début sur les accords passés»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne