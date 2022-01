Ligaments croisés, crampe, entorse : que faire en cas de blessure au football ?

Comment prévenir et soigner les blessures liées à la pratique du football ?

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il donne des conseils pour traiter les blessures des footballeurs amateurs et pratiquants.

On commence par la grosse blessure du footballeur : les ligaments croisés. De quoi s'agit-il ? Peut-on rejouer après une rupture ?

Les ligaments croisés sont deux ligaments qui se croisent au centre du genou. Ces deux ligaments permettent notamment de stabiliser le genou lorsque celui-ci est sollicité en rotation.

Les premiers symptômes d’une rupture des ligaments croisés sont les suivants :

vous avez entendu un craquement lors du choc,

vous ressentez une forte douleur au genou,

vous êtes dans l’impossibilité de marcher correctement et votre genou est enflé.

D’autres symptômes apparaissent plus tard, lorsque la douleur d’affaiblie : vous sentez que votre genou manque de stabilité, qu’il est moins solide.

Pour les sportifs amateurs, l’opération peut ne pas être envisagée.

Pour ce qu’il en est de la récupération, cela dépendra du sportif et de la sévérité de la blessure. Généralement, la reprise des sports comme le vélo ou la natation peut se faire au bout de 3 mois. Les footballeurs peuvent généralement retourner à l’entraînement au bout de 7 mois, et retourner à la compétition de haut niveau au bout de 9 à 12 mois, tout dépendra du sportif et de sa récupération.

La crampe, comment la prévenir ?

Les crampes musculaires sont un problème très courant dans la pratique du sport. Elles correspondent à une contraction soudaine et involontaire d’un ou de plusieurs muscles. Bien que cela peut être douloureux, les crampes sont généralement bénignes, donc pas de quoi s’inquiéter !

Lorsque vous avez une crampe, il est conseillé d’arrêter l’effort, d’étirer et de masser le muscle atteint par la crampe. Généralement, la crampe est passagère et la douleur disparaît au bout de quelques minutes. Pour éviter d’avoir des crampes à répétition, il est recommandé de bien s’hydrater en buvant de l’eau et sans attendre d’avoir soif.

Il est également très important de bien échauffer ses muscles avant l’effort. Vous pouvez par exemple courir un peu avant un match ou un entraînement de football. Après l’effort, il est conseillé d’étirer les muscles où les crampes surviennent le plus souvent, comme le mollet, les ischio-jambiers ou les quadriceps. Pour prévenir les crampes, vous pouvez adopter une alimentation riche en calcium et magnésium.

En cas de torsion de cheville, que faire ?

En cas de torsion, vous souffrez probablement d’une entorse à la cheville. Cette blessure est l’une des plus courantes chez les footballeurs.

La sévérité de l’entorse dépendra alors de la profondeur des lésions sur ces ligaments.

Pour les entorses légères ou modérées, il faudra tout d’abord accorder du repos à votre articulation. Vous pouvez également appliquer une poche de glace sur la cheville afin de diminuer les gonflements. Attention tout de même à ne pas appliquer la glace directement en contact avec la peau.

Pour éviter de se faire une entorse à l’avenir, essayer de bien récupérer de votre blessure avant de reprendre l’activité physique. Les séances de kinésithérapie peuvent vous aider.

Si vous ne voyez aucune amélioration au bout de quelques jours, il se peut que votre entorse soit associée à d’autres lésions (os, cartilage...) et il sera alors préférable de consulter un médecin afin de déterminer la nature exacte de la blessure.

