Covid-19: «BA.2» la nouvelle itération du variant Omicron qui gagne du terrain

BA.2 est le nom de la nouvelle itération du Covid-19, un membre de la famille du variant Omicron. Ce dernier semble gagner du terrain, de quoi susciter l'inquiétude même si comme toujours il faudra du temps pour y voir plus clair.

Le nom BA.2 signifie qu'il y a également un variant BA.1. Ces deux lignées sœurs sont des représentantes de ce qu'on appelle le variant Omicron. BA.1 est responsable des flambées épidémiques observées un peu partout sur la planète ces derniers temps. Mais voilà, BA.2 est en train de la supplanter. On constate en effet qu'elle progresse au Danemark, au Royaume-Uni ou encore en Allemagne.

Forcément, une lignée du coronavirus qui prend le pas sur une autre, cela inquiète et cela peut indiquer qu'elle est plus transmissible. Malheureusement, en la matière, les données manquent encore cruellement pour pouvoir l'affirmer ou l'infirmer et encore plus la quantifier. Mais d'ores et déjà, les laboratoires du monde entier font tourner leurs machines pour en savoir un peu plus.

Heureusement, même si la lignée BA.2 s'avérait effectivement plus transmissible, elle fait tout de même partie de la famille Omicron. L'hypothèse la plus probable serait donc que cela ne changerait pas fondamentalement la dynamique de la pandémie. Il n'y aurait alors pas les mêmes progressions que lors du passage de Delta à Omicron par exemple. Mais une fois encore, seuls la patience, la recherche et le temps apporteront les réponses nécessaires.

