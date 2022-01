Comment expliquer que la vague Omicron tarde à refluer en France?

Si la vaccination continue de très bien protéger contre les formes graves de Covid-19, elle est nettement moins efficace pour prévenir l’infection liée à Omicron et la transmission.

Les contaminations au Covid-19 restent très élevées en France, avec 360 000 cas par jour en moyenne la semaine dernière, dont plus de 90% dus au variant Omicron. Contrairement à ce que le gouvernement espérait, le pic au niveau national n’est pas encore atteint, sauf, « a priori » dans une poignée de territoires, comme l’Île-de-France.

Selon le Conseil scientifique, de 9 à 14 millions de personnes pourraient avoir été infectées par Omicron en France depuis son émergence. Omicron s’avère le plus transmissible de tous les variants du coronavirus identifiés jusqu’à présent. Il a en outre la faculté d’échapper à une partie des défenses immunitaires développées après une infection par un autre variant ou après le vaccin.

Si la vaccination continue de très bien protéger contre les formes graves de Covid, elle est nettement moins efficace pour prévenir l’infection liée à Omicron et la transmission. Résultat : le virus peut se diffuser massivement même dans une population très largement immunisée, comme en France où plus des trois quarts des habitants sont vaccinés.

Un nouveau sous-variant

Cela, d'autant plus que les digues mises en place pour le freiner sont peu nombreuses ou poreuses. La reprise de l’école début janvier pourrait avoir accéléré la circulation du virus, selon le conseil scientifique. « Il circule de façon intense chez les plus jeunes et se propage ensuite aux parents », note l’instance dans son avis de la semaine dernière.

À noter enfin, qu’un cousin d’Omicron, BA.2, qui pourrait être un peu plus transmissible, a été détecté récemment en Europe, au Danemark où il est devenu majoritaire. En France il a d’ores et déjà pointé le bout du nez. Alors pourrait-il retarder le reflux de la vague dans l’Hexagone ? Une question pour l’heure sans réponse.

