Pierre Henriquet alias «@astropierre», super-vulgarisateur de sciences

Plus connu sous le pseudo « astropierre » sur Twitter, Pierre Henriquet vit, rêve et respire la médiation scientifique. Toute sa jeunesse, il a été attiré par elle, avant de comprendre qu’il fallait qu’il en fasse son métier. Son objectif ? Rendre accessible des savoirs scientifiques complexes, avec une préférence pour les étoiles, malgré un contexte sur les réseaux sociaux de plus en plus tendu. Portrait.

« Depuis tout petit je regarde le ciel, mes parents me disent qu’avant même de savoir parler je pointais la Lune et je leur demandais ce que c’était. » Pierre Henriquet, 45 ans, a une bonhomie naturelle, une manière de parler, de fixer le regard qui met tout de suite à l’aise et plonge l’auditeur dans le flot de ses paroles comme dans une histoire. L’échange est facile malgré l’écran interposé. Le scientifique raconte son enfance, dans les Alpes, à Chambéry. « C’est une petite chance parce que dans les Alpes il y a deux trois coins encore bien épargnés par la pollution lumineuse » et soudain, sans transition, le souvenir d'enfance laisse place au vulgarisateur de sciences : « l’hiver, contrairement à ce que les gens pensent, c’est la période où il y a les plus beaux cieux à observer, parce que la turbulence atmosphérique est beaucoup plus faible, l’humidité gèle, l’atmosphère est cristalline. »

Depuis son enfance entouré de montagnes et d’étoiles, Pierre Henriquet/Astropierre a été scientifique, médiateur, doctorant, conférencier, vulgarisateur, chroniqueur médiateur... Il est maintenant un peu des sept à la fois, à la croisée des chemins entre le monde scientifique et le grand public.

Comme un besoin vital de comprendre et partager

Certains passent le regard sur ce qui nous entoure sans s’y attarder, d’autres vont se poser une question, et une minorité enfin vont tâcher de trouver une réponse, parfois de manière compulsive. Pierre Henriquet est de ceux-là : « Cette curiosité de savoir comment pousse un brin d’herbe, pourquoi un nuage d’un million de tonnes flotte dans les airs, pourquoi le ciel est bleu… Comment marche la bille d’un stylo ? Je suis autant fasciné par une image de stylo bille par un microscope à balayage électronique que par la dernière image d’un trou noir qui fait des jets de matières au fond de l’univers. »

Compte à rebours lancé !



Ce soir à partir de 18h13, la Station Spatiale Internationale passera au-dessus de la France.



Observable à l'œil nu, elle commencera par frôler Jupiter à l'Ouest avant de s'élever dans le ciel & le traverser en quelques minutes.https://t.co/5yo1P6iFVO pic.twitter.com/o8VxsjbfG9 — Astropierre (@astropierre) January 22, 2022

Ce besoin compulsif, vital, de comprendre, le pousse à partager ses découvertes à ses amis, sa famille, au risque parfois d’aller trop loin. « Bien avant que je ne sache que je voulais faire de la médiation scientifique, je le voulais déjà. Je sautais sur toutes les occasions, dans ma scolarité, avec les parents, les amis, pour parler de sciences, expliquer des phénomènes. Il a fallu que je comprenne que quelque chose qui me passionnait ne passionnait pas toujours les autres », sourit-il. Jeune étudiant, il découvre une annonce dans un magazine spécialisé pour être médiateur scientifique. Ni une ni deux, il postule sans trop y croire au Centre d'Astronomie de Saint-Michel-l'Observatoire, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Il y passera quatre années, avant de reprendre ses études, et d’obtenir un Master en physique nucléaire appliquée à la médecine. Faute de financement pour des travaux en post-doctorat, et un diplôme parallèle en poche en astrophysique, il revient à la médiation scientifique. En 2011, le planétarium de Vaulx-en-Velin le contacte pour compléter son équipe. Sans hésiter, le jeune scientifique accepte : « Je répondais à un besoin physique, j’avais besoin de raconter tout cela à des gens, le barrage était plein. Je me suis aperçu en le faisant à quel point ça m’avait manqué toute ma vie. »

Comprendre et séparer

En dix années au planétarium de Vaulx-en-Velin, le médiateur scientifique apprend beaucoup. S’adapter aux gens qu’ils rencontrent, déterminer rapidement quels niveaux de connaissances ils ont et transformer le discours en fonction… mais le travail ne se limite pas qu’à transmettre des connaissances.

Un jour, alors qu’il allume les lumières à la fin d’une séance illustrant l’immensité de l’Univers, une vieille dame vient le voir, et lui demande : « Voilà, avec tous les instruments que vous avez montrés, partout où vous avez regardé dans l’Univers, est-ce qu’on a déjà vu où était le paradis ? » Pierre Henriquet poursuit : « Je lui répond, décontenancé, “Non… aussi loin qu’on ait regardé, on n’a jamais vu où était le paradis, pourquoi vous me demandez ça ?”, et là elle me répond : “ parce que mon mari est décédé il y a une semaine, et je voulais savoir où il était et savoir s’il va bien.” » Tout d’un coup, le médiateur scientifique se retrouve à gérer une nouvelle situation. Après un silence ému, il reprend : « Plus question de parler de fond diffus cosmologique : j’ai une dame qui est en souffrance, et qui a besoin qu’on la rassure. Je lui ai fait parler de son mari. Je lui ai dit que toutes les étoiles que l’on a vues brillaient partout dans l’Univers, que c’était le domaine de la lumière… elle est repartie avec un sourire en me remerciant. »

Ou cette autre fois, quand il faut savoir expliquer la différence entre croyance et science. En intervention dans un quartier, il fait découvrir à travers un télescope le visage de la Lune. Une personne s’approche, regarde, émerveillée, mais se retourne vers lui d’un air désolé. Pour elle, cela ne peut être la Lune, vu qu’il est écrit dans le coran que la Lune a été coupée en deux par le prophète, et que celle-ci n’a pas de cicatrice. « J’ai expliqué la différence entre une croyance et une science, que ce n’était pas forcément incompatible mais qu’il y avait une démarche intellectuelle qui n’était pas la même : ça a amené une discussion super intéressante. On ne peut pas donner aux gens sans recevoir énormément en retour », sourit le scientifique.

La communauté des « twittos »

Sans le savoir, dès 2012, Pierre Henriquet commence une nouvelle étape. Il se lance sur Twitter, où il parle de tout ce qu’il n’a pas le temps d’aborder dans ses présentations au planétarium. « Twitter m’allait bien parce que ça allait très vite, qu’en suivant les bonnes personnes on a accès à de nombreuses informations. Je n’avais pas l’objectif d’être connu par beaucoup de monde », s’étonne-t-il. Dix ans et 50 000 abonnés plus tard, il est devenue une des figures de la vulgarisation sur les réseaux sociaux. En novembre 2021, il devient auto-entrepreneur et vend chroniques, conférences et interventions pour vivre de sa passion. Une nouvelle expérience qui l’amuse : « Je fais de la médiation, à mon compte, une manière totalement différente de travailler, il faut aller chercher les contrats, rédiger des factures, c’est une nouvelle aventure qui commence ! »

Une question simple qui appelle une réponse compliquée... Mais remarquablement claire, grâce au talent de David ! https://t.co/1LN4LWk40H — Tania Louis (@SciTania) January 24, 2022

Ils sont nombreux comme Astropierre, à vulgariser sur Twitter, à grand renfort de thread, ces séries de tweet, à la suite, pour développer un sujet précis sur les sciences. Quand on le questionne sur les liens entre ces super-vulgarisateurs il n'hésite pas : « On se connaît tous, et c’est ça que j’aime beaucoup, il y a une vraie bienveillance entre nous, on apprécie tous les contenus que l’on partage, et on les partage tous de manière différente, chaque personne a sa manière de faire. »

Les liens numériques se transforment parfois en réelle amitié : comme un film crossover entre des figures emblématiques de superhéros, après avoir réalisé leur travail dans le coin, certains vulgarisateurs se rencontrent, parfois. « Ça nous arrive mais on n’a pas de base secrète des médiateurs scientifiques ! » répond Pierre en rigolant, « un peu moins depuis deux ans, mais il n’y a pas longtemps Tania [voir ci-dessus, NDLR] est montée sur Lyon pour faire un colloque… il y en a plein, à qui on s’est promis qu’on se verrait, mais on n’a pas trouvé le temps ! »

Une situation qui se dégrade

Car il en faut du temps et de la ténacité pour être médiateur scientifique sur les réseaux sociaux. La crise sanitaire n'arrange pas les choses. Une situation à laquelle échappe un peu le quarantenaire, mais pas ses collègues : « J’en connais personnellement, des amis qui vulgarise les sciences médicales, menacés de meurtre, “on va venir chez toi, puisque tu veux nous empoisonner avec tes vaccins on va empoisonner ta famille…” des amies qui ont reçu des menaces de viol, des choses terribles, d’une violence extraordinaire. »

Là, Pierre durcit le ton et le regard. Il s’anime, parle plus vite. Embraye sur le traitement de certaines informations par une partie des médias : « Sur un plateau, c'est dangereux de mettre au même niveau Valérie Masson-Delmotte, qui a travaillé au GIEC, une référence mondiale, qui prend le temps de partager ses connaissances, et Jean-Louis Complotiste, persuadé que le réchauffement climatique n’existe pas et que ça sert la Chine ou les lobbies. Il n’y a pas à avoir sa vérité, il faut regarder le consensus actuel sur nos connaissances, ne pas confondre science et croyance ! »

J'ai regardé en famille #DontLookUp pendant les vacances... et rapidement entendu "eh, maman, c'est la même chose que pour le changement climatique!"



Je voudrais partager quelques réflexions, au regard de certaines expériences à l'interface science / société... — Dr Valérie Masson-Delmotte (@valmasdel) January 4, 2022

Le vulgarisateur dénonce un relativisme ambiant, selon lequel il faudrait toujours présenter le moindre avis contraire, même s’il est infondé et à mille lieux du consensus scientifique, sous prétexte de pluralité d'opinion. « C’est comme cela qu’on a monté le "druide de Marseille" au rang d’égérie alors que cet imbécile disait n’importe quoi dès le début. Ceux qui l'ont dénoncé ont été traînés dans la boue », enchaîne-t-il sans compter les coups.

Malgré tout, Pierre Henriquet ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Diffuser la science est bien trop important : « On vit de plus en plus dans une société technologique et technique. Si l’on veut demander à la population son avis, si l’on veut faire des référendums, il faut avoir une population qui soit en mesure de réfléchir sur les problématiques sur lesquelles on lui demande de se prononcer, du nucléaire aux OGM en passant par les politiques de santé publique. » Lire des articles de vulgarisation scientifique, regarder des vidéos de personnalités fiables, s’informer, et douter de tout ce qui est vendu comme une révélation, en vérifiant les sources… et suivre @Astropierre, un des nombreux scientifiques qui prennent le temps d’ouvrir à tous l'émerveillement aux mondes.

