Santé publique: la myopie gagne du terrain dans le monde

La lecture ou la vision de près et le travail sur écran de façon prolongée favorisent la myopie. Les médecins préconisent les activités de plein air et le sport pour lutter contre cette déficience visuelle qui affectera la moitié de la population mondiale d'ici trente ans.

La myopie gagne du terrain, en particulier dans les pays développés et les projections ne sont pas rassurantes. Ce trouble de la vision, qui peut mener dans certains cas à des complications sérieuses, touchait 20% de la population mondiale en l’an 2000. Cette proportion serait passée à 1/3 actuellement et d’ici trente ans, c’est la moitié des habitants de la planète qui pourrait être concernée, selon des projections

L’Asie est le continent le plus touché. À Singapour ou Taïwan par exemple, neuf jeunes adultes sur dix sont myopes ; au Japon, en Chine ou en Corée du Sud, neuf élèves sur dix portent des lunettes. C'est pourquoi certains pays asiatiques se sont dotés de centres exclusivement dédiés à la prise en charge médicale et à la recherche sur la myopie pathologique.

Mais l’Europe fait face elle aussi à une progression importante. Si des facteurs génétiques et héréditaires existent dans l’apparition d’une myopie, c’est surtout l’environnement qui jouerait un rôle majeur dans le développement et l’aggravation de ce trouble; en particulier les activités sollicitant la vision de près.

Selon le professeur Nicolas Leveziel, chef du service d’ophtalmologie au Centre hospitalo-universitaire de Poitiers, interrogé par Valérie Cohen, « ce sont surtout des facteurs environnementaux qui expliquent cet accroissement de la myopie dans le monde et on pense que le niveau d’éducation joue un rôle important. Plus on est dans des pays à un niveau d’éducation important, plus on est dans des pays où pression éducative est importante, et plus on a des degrés de myopie importante. Je pense, par exemple, à Taïwan ou à Singapour. »

La lecture et le travail sur écran associé à une hausse de la myopie

« Les activités en vision de près, donc souvent l’éducation, en tout cas la lecture, par exemple, ou le travail sur écran, sont associées à une augmentation de la myopie. Et à l’opposé, les activités extérieures semblent protectrices, en termes de myopie et réduire le nombre de myopie incidente. Il y a des études qui montrent que le temps passé à l’extérieur est bénéfique en termes de diminution du nombre de myopies. Il y a typiquement une étude qui est présentée fréquemment, où des enfants chinois, vivant à Hong Kong ou des enfants chinois vivant à Sydney - alors qu’ils étaient de même origine ethnique – il y avait dix fois plus de myopes à Hong Kong qu’à Sidney »

Selon les spécialistes, deux heures par jour d'exposition à la lumière extérieure diminuent le risque de développer une myopie par trois. Il y a donc une véritable politique de prévention à mener.

