Covid-19: l'OMS Europe affiche son optimisme

Malgré un thermomètre sanitaire peu encourageant, la branche européenne de l'Organisation mondiale de la Santé estime que la pandémie de Covid-19 pourrait bientôt connaître sa « fin de partie » sur le continent.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Le directeur de l'OMS Europe Hans Kluge prévoit pour le continent une « longue période de tranquillité » dans les prochaines semaines. Et ce malgré les 22% de tests positifs détectés chaque jour. Malgré aussi les hospitalisations encore en hausse. Malgré enfin la mise en garde du patron de l'organisation Tedros Ghebreyesus sur l'utilisation de l'expression « fin de partie ».

Hans Kluge n'hésite pourtant pas à l'employer. « Il n'y a pas de contradiction, fait-il valoir. Nous avons juste une situation unique en Europe. » Et cela pour deux raisons, d'après lui : quand la vague Omicron refluera, l'Europe aura acquis une large immunité, que ce soit par l'infection ou la vaccination ; le continent va aussi sortir de l'hiver. « Et puis nous savons qu'Omicron provoque des symptômes plus légers chez les personnes vaccinées deux ou trois fois », poursuit-il.

La situation serait même suffisamment favorable pour que l'Europe soit épargnée par de nouvelles mesures restrictives, dit Hans Kluge. Même en cas d'apparition d'un nouveau variant.

Cet optimisme tranche avec la prudence de sioux affichée par le siège de l'OMS. L'un de ses responsables déplorait il y a quelques jours le comportement moutonnier de certains États qui décidaient d'imiter leurs voisins en levant toutes les mesures sanitaires. L'Europe a recensé la semaine dernière 12 millions de nouveaux cas de Covid-19. Un record depuis le début de la crise il y a deux ans.

