En Europe, les catastrophes climatiques ont fait 140 000 morts en 40 ans

Selon un bilan publié ce jeudi par l'Agence européenne de l'environnement (AEE), les catastrophes climatiques de ces 40 dernières années ont causé en Europe plus de 140 000 morts et 510 milliards d'euros de dégâts.

Publicité Lire la suite

Inondations, feux de forêt, canicules ou à l'inverse vagues de froid. Des événements météorologiques extrêmes dont l'Agence européenne de l'environnement s'est attachée à déterminer le coût, à la fois humain et financier, ces 40 dernières années dans un travail inédit.

Premier enseignement : ce sont les canicules les plus meurtrières. À elle seule, celle de 2003 a tué 80 000 personnes dans 32 pays européens, dont les 27 membres de l'UE ainsi que la Turquie et le Royaume-Uni.

À l'inverse, les événements les plus coûteux sont paradoxalement parmi les moins meurtriers. Les inondations ont ainsi causé 225 milliards d'euros de dégâts sur la période, soit 44% de la facture totale, devant les tempêtes : 34%.

En tête des pays européens, l'Allemagne a le plus souffert, avec 42 000 morts et des pertes financières s'élevant à 107 milliards d'euros. Suivent la France, avec 26 700 morts et 99 milliards d'euros de dommages, et l'Italie avec 21 600 morts et 90 milliards d'euros.

► À lire aussi : Inondations en Europe: le bilan dépasse les 100 morts et des centaines de disparus

Un coût qui va s'alourdir

Tous ces chiffres, rassemblés dans un rapport, permettent également de tirer deux conclusions. Tout d'abord, la fréquence de la plupart de ces catastrophes va augmenter et les événements vont devenir plus graves dans les années à venir. En cause, le dérèglement climatique avec en premier lieu des sécheresses plus nombreuses, non seulement en Méditerranée, mais dans la plupart des régions d'Europe.

Ensuite, les auteurs insistent sur la nécessité de s'adapter à ces changements. Si la canicule de 2003 a été particulièrement meurtrière, cela n'a pas été le cas de celles qui ont suivi. Car des mesures avaient été prises pour protéger les plus fragiles. Des mesures aussi bien individuelles qu'étatiques essentielles pour limiter le plus possible les dommages à venir.

► À écouter aussi : L’Europe peut-elle être le fer de lance de l’environnement?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne