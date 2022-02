La masse des satellites déployés dans le ciel perturbe les astronomes

Cent onze, c'est un chiffre record : le nombre de succès consécutif du lanceur « Falcon 9 » de Space X. Jamais une fusée n'avait été aussi fiable, un record obtenu ce jeudi 3 février à la suite d'une mission Starlink, le projet de constellation de satellites de l'entreprise pour fournir une connexion internet tout autour du globe. Mais voilà, ces projets ne contentent pas tout le monde. Ces milliers d'engins en orbite perturbent en effet les observations des télescopes au sol à tel point que la prestigieuse Union astronomique internationale a décidé d'agir.

Un cliché scientifique du ciel étoilé gâché par de longues traînées blanches, des traces laissées par le passage de satellites, le soleil se réfléchissant dessus... Avec l'essor des constellations satellitaires, le problème prend de l'ampleur. À elles deux, les sociétés Space X et One Web ont déjà envoyé plus de 2 000 engins en orbite basse, et entendent bien y ajouter des milliers d'autres.

Perturbations

C'est très ennuyeux pour les astronomes, mais également pour les radio-astronomes. Les communications entre ces satellites et le sol peuvent en effet perturber l'observation du fonds diffus cosmologique, la plus vieille lumière émise par l'univers, le témoin des premiers âges après le « big bang ».

Malgré les nuisances causées par ces projets, aucun texte, aucun accord ne les règlementent. L'Union astronomique internationale a donc décidé de se saisir du dossier. La prestigieuse organisation vient ainsi de créer le Centre de protection du ciel sombre et calme des interférences des constellations de satellites.

Une ébauche de cadre

Un outil de lobbying auprès des États pour établir une ébauche de cadre mais également auprès de ces entreprises pour qu'elles prennent enfin des mesures. La méthode semble déjà porter ses fruits puisque Space X et One Web ont accepté de participer à ces discussions et envisagent de modifier le revêtement de leurs satellites pour en atténuer leur luminosité.

