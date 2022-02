Espace: Proxima D, une nouvelle planète en orbite autour de Proxima du Centaure

Une étude parue dans la revue Astronomy and Astrophysics nous présente une nouvelle planète en orbite autour de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre système solaire. Une jolie découverte réalisée par les gigantesques télescopes européens installés au Chili.

C'est la banlieue de notre système solaire : Proxima du Centaure est l'étoile la plus proche du Soleil. Et elle vient de gagner une nouvelle planète, comme l'explique Joao Faria de l'université de Porto qui a dirigé l'étude publiée sur Astronomy and Astrophysics, au micro de Simon Rozé, du service Sciences : « Nous avons détecté une nouvelle exoplanète en orbite autour de Proxima du Centaure. L’étoile la plus proche du soleil est à un peu plus de quatre années-lumière de notre étoile. Nous connaissions déjà deux exoplanètes autour d’elle, que nous avons appelé Proxima B et Proxima C. C’est pour cette raison que nous appelons cette troisième Proxima D ».

Proxima D, une des plus petites planètes jamais découvertes, un quart de la masse de la terre, très proche de son étoile, en fait le tour en seulement cinq jours. Elle est probablement rocheuse mais mis à part cela, on n’en sait pas grand chose.

« Les petites étoiles ont des jeunesses un petit peu turbulentes, assez longues et elles chauffent beaucoup… Et donc, pendant peut-être un milliard d’années, cette planète a été vraiment beaucoup plus chauffée encore qu’aujourd’hui. Et on se pose la question : que peut-il y avoir comme atmosphère ? Est-ce qu’il y en a encore une ? Scientifiquement, c’est une enquête vraiment passionnante, de savoir si quelque chose sous forme d’atmosphère ou à la surface, a pu rester d’intéressant alors qu’elle est vraiment très chaude », commente François Forget planétologue, chercheur CNRS à l’Institut Pierre Simon Laplace.

Et on pourra bientôt étudier Proxima D plus précisément, avec la mise en service en 2025 du télescope géant européen, le plus grand jamais construit.

