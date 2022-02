Femmes de sciences: la recherche ne doit plus se passer de la moitié de l'humanité

Elles sont étudiantes, doctorantes, vulgarisatrices et professeures, dans l’informatique, la biologie, l'ingénierie ou l’astrophysique… Pour la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, cinq expertes décrivent la place des femmes dans un monde scientifique encore trop genré. Elles encouragent les jeunes filles à découvrir les sciences.

« Au lycée, mon prof de physique m’a dit : "De toute façon, je ne mets jamais plus de 15/20 aux filles" », se souvient mi-figue mi-raisin Maud Marchal, 41 ans. Sans se laisser abattre par la violence du propos, la jeune lycéenne travaille d’arrache-pied. « J’ai trouvé cela extrêmement blessant. Moi, ça m'a motivée pour lui démontrer le contraire. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde réagisse pareil. » Aujourd’hui professeure en informatique à l’Insa de Rennes, et spécialisée dans l’haptique, elle découvre, atterrée, les dernières études sur le choix de l’option mathématiques au lycée.

Communiqué de l’ensemble des sociétés savantes et associations de mathématiques, qui fournit une synthèse chiffrée au sujet des impacts de la réforme du lycée sur la formation en mathématiques.https://t.co/L2ODZA0Ld0 pic.twitter.com/qAVNG8bChN — Frédéric Le Roux 🐘 (@Frederik_LeRoux) February 8, 2022

Déjà que la situation n’est pas au beau fixe, Maud Marchal craint que la tendance ne s’aggrave. « On s'inquiète, parce qu'on va récupérer ces lycéens dans un ou deux ans et qu'on aura moins de filles, clairement, et encore plus quand on fait de l'informatique : nous ne sommes déjà que 10% », regrette-t-elle.

Un vrai enjeu pour les sciences

Pour Tania Louis, 32 ans, vulgarisatrice scientifique et ancienne chercheuse en virologie moléculaire, la surreprésentation d’un sexe dans un domaine scientifique n’est jamais une bonne chose, et ce, pour deux raisons : « La première, c'est qu’il est idiot de se priver des compétences de la moitié de l'humanité. Diminuer la présence d'un genre, c'est forcément se priver de talents. Et la deuxième, c'est que les scientifiques sont des êtres humains et qu'ils abordent la façon dont ils travaillent par le prisme de leur propre expérience : une science majoritairement faite par les hommes est une science biaisée. »

Et les exemples de biais liés au genre dans les sciences ne manquent pas. En archéologie, des travaux ont montré que de nombreux squelettes et restes humains ont été interprétés comme masculins, parce qu'ils étaient accompagnés de certains attributs, avant de se rendre compte a posteriori qu'il s'agissait de femmes.

Même en biologie, domaine pourtant réputé plus féminin que les autres, les doses de médicaments sont sélectionnées sur des échantillons d'hommes ou les tests préalables sont faits sur des souris mâles. Or, avec plus de femmes dans les équipes, qui n'ont pas forcément les mêmes biais que les hommes, il serait possible de limiter une partie des biais dans les résultats de la recherche.

Manque de modèles

Très tôt, les filles apprennent à mettre à distance les domaines scientifiques. Maud Marchal l’a vécu dans les lycées, les collèges et même les écoles. « Dès l'école primaire, on voit la dichotomie entre ceux qui vont faire de la programmation : les garçons viennent et les filles se mettent à l'écart. Il y a une culture ancrée qui provient peut-être de l'éducation, qui fait que les filles se sentent tout de suite illégitimes », soutient la professeure en informatique.

Le truc qui m'énerve lors de la journée des filles et des femmes en sciences, c'est que les institutions/fondations/... ne mettent en avant que les femmes scientifiques qui ont obtenus des prix. On obtient pas toutes un prix et pourtant on est aussi des femmes scientifiques... — Dre. Alexandra Gros ⚛ 🧠 🐭 (@alexandra_gros) February 11, 2022

L’un des soucis, c’est l’absence de modèles féminins auxquels les filles pourraient se rattacher, même si certains apparaissent au cours de la vie étudiante, comme des professeures. Sans compter que les sciences sont réputées difficiles. Si des modèles peuvent servir à pousser les filles à découvrir les sciences, il ne faut pas qu’ils deviennent un frein. Tania Louis insiste : « On n'a pas besoin d'être Marie Curie pour faire des sciences. Je regrette toujours un peu d'être partie sur un parcours de recherche avec une thèse et d'avoir fini par quitter la recherche alors que, si ça se trouve, si j'avais fait un BTS et que j'avais travaillé en tant que technicienne dans un laboratoire, j'aurais été beaucoup plus épanouie. »

Peu représentées dans les sciences, lors du choix de l’orientation, les jeunes femmes préfèrent alors partir sur des carrières plus littéraires. Whitney Jérosme, 23 ans, vulgarisatrice d’aéronautique sur Twitch et étudiante en deuxième année de génie mécanique à la faculté, a suivi trois ans de licence d’anglais, avant d’avoir un déclic : « En allant à une conférence d'un astrophysicien, la lumière s’est allumée, je me suis rendu compte que je voulais vraiment travailler dans le spatial. Et c'est comme ça que j'ai commencé à envisager ma réorientation au fur et à mesure. »

Un sexisme au quotidien

Le problème, c’est que le sexisme ne se limite pas à la proportion de femmes dans les sciences. Des phénomènes plus communs au reste de la société peuvent prendre, dans le cas des sciences, une dimension ubuesque. Doctorante en astrophysique, Mathilde Gaudel s’est vu expliquer son propre domaine d’expertise par un homme qui n’y connaissait rien. Elle dénonce également ceux qui considèrent que c’est la parité, et non l’intelligence d’une femme, qui lui permet d’atteindre certains postes à responsabilités : « Il y a des gens qui estiment que c'est parce que t'es une fille que tu réussis, je trouve ça hyper violent. "Ce n’est pas parce qu’elle a travaillé dur, c’est parce qu'elle est une fille". Il y a une négation de tout ton travail, de ton intelligence. »

Sur sa chaîne Twitch, Whitney Jerosme est régulièrement renvoyée à son statut de femme. Une femme crédible pour parler de mécanique astronautique, c’est déjà dur à avaler pour certains… Alors, si en plus elle est étudiante, c’est la double peine : « On a beaucoup de mal à me trouver crédible, parce que je suis étudiante, alors que pour préparer mes streams sur le spatial, je travaille énormément les sujets techniques. Pourtant, c'est mon domaine de compétence, je fais de la mécanique, c'est de l'ingénierie. »

Des carrières favorables aux hommes

Être une femme dans les sciences, c’est aussi faire des sacrifices. Dans la recherche, la trentaine est le moment où une femme peut espérer obtenir des postes fixes, devenir maîtresse de conférence. Mais c’est aussi le moment où les contraintes sociétales pèsent le plus sur ses épaules. « Une femme qui arrive à un poste scientifique prestigieux a tout donné, et je pense d'ailleurs qu'elle est encore plus compétente qu'un homme. Parce que le chemin qu'a dû faire une femme par rapport à un homme est deux fois plus périlleux pour arriver au même niveau », résume Mathilde Gaudel.

Dans un auditorium de l'université de Rennes I, des étudiants assistent à un cours de physique supervisé. Rennes, le 4 janvier 2021. (Image d'illustration) AFP - DAMIEN MEYER

Les recruteurs peuvent éviter d'engager une femme, car elle risque d’avoir un enfant, de plus s’en occuper qu’un homme, d’être plus sollicitée par sa famille… autant de biais sociologiques qui pourraient être en partie effacés en obligeant les hommes à plus s’investir dans la famille. Aurore Grandin, 27 ans et doctorante en sciences cognitives à l'École normale supérieure, tient néanmoins à nuancer : « Il peut y avoir des biais implicites dans la manière dont les jurés jugent des candidats et des candidates : il y a pleins d’études, en psychologie, en cognition sociale, qui montrent que même des gens qui n'ont pas des préjugés de manière explicite et consciente, peuvent être influencés. »

Une fois arrivée à bon poste, tout n’est pas plus facile pour autant. Comme les femmes sont peu nombreuses dans ces postes prestigieux, elles sont beaucoup plus sollicitées dans les jurys, dans les instances, pour respecter la parité. Elles multiplient donc les casquettes, au risque d’être surchargées de tâches annexes, de ne plus pouvoir se concentrer sur la recherche et donc d’être moins présentes dans la publication scientifique.

Une surmédiatisation des hommes ?

Cette surcharge participe ainsi à l’invisibilisation des femmes scientifiques dans les médias. Les femmes sont moins sollicitées. Et lorsqu’elles le sont, via le site des Expertes, par exemple, elles n’ont pas toujours le temps de répondre, comme certains de leurs confrères. Certains parlent d’une autocensure des femmes, qui ne voudraient pas parler dans les médias par peur d’être illégitimes. Néanmoins, pour Tania Louis, il ne faut pas poser la question dans ce sens. « En fait, je pense que ce n'est pas un manque de confiance des femmes, mais une surconfiance des hommes. Je trouve qu’il serait plus intéressant de réfléchir à tourner la question dans ce sens-là, au lieu de se demander pourquoi les femmes s'autocensurent, se demander pourquoi les hommes acceptent des invitations alors qu'ils n'ont rien d'intéressant à dire. »

En attendant un vrai débat national, chacune des expertes interrogées tentent de motiver les jeunes filles, lycéennes, étudiantes, à aller vers les sciences. En occupant le terrain sur les réseaux malgré des remarques désagréables, Whitney Jerosme espère aussi que sa réorientation servira à des jeunes filles : certains rêves ne méritent pas d’être sacrifiés sur l’autel du sexisme.

