Préhistoire: des pointes de flèches et une dent de lait bouleversent le calendrier connu de l'occupation humaine

La découverte d'une dent de lait dans une grotte du Sud de la France et c'est toute l'histoire du peuplement de l'Europe qui est remise en question. L'aventure de l'Homo Sapiens dans cette région du monde aurait pu commencer bien plus tôt que prévu. Cette découverte, on la doit à une équipe internationale menée par des chercheurs du CNRS de l'université de Toulouse, dans le Sud-Ouest, publiée dans la revue Science Advances cette semaine.

Jusqu'ici, l'histoire était assez simple : il y a 40 000 ans, l'homme de Néandertal disparaissait d'Europe, évincé par son cousin plus moderne, l'Homo Sapiens, arrivé du Proche-Orient 5000 ans plus tôt. Et aucun indice ne trahissait une cohabitation entre ces deux espèces humaines.

Mais ce scénario vacille depuis la découverte de cette équipe d'archéologues conduite par le paléoanthropologue Ludovic Slimak, fruit de plus de trente ans de fouille d'un abri sous roche, la grotte Mandrin dans la Drôme, en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a été occupée au Paléolithique moyen et supérieur et ses couches archéologiques racontent plus de 80 000 ans d'occupation, à priori par Néandertal.

L'examen des différentes couches, bien préservées « dans des dépôts de sable très réguliers, portés par le mistral », raconte le chercheur à l'AFP, est riche de découvertes : l'une d'elles contient des centaines de pointes de silex très finement taillées, d'une exécution presque standardisée, qui n'a rien à voir avoir les techniques néandertaliennes, plus sommaires. La découverte d'une dent de lait, le confirme : l'homme moderne a bien occupé la grotte, il y a 54 000 ans. Soit 10 000 ans plus tôt qu'imaginé.

Ces découvertes de la grotte Mandrin témoignent qu'elle a été occupée par les deux groupes, Sapiens et Néandertal, là où d'ordinaire le premier remplaçait le dernier pour de bon. L'homme moderne aurait donc tenté plusieurs incursions en Europe, avant de coloniser le continent. La grotte Mandrin et ses alentours pourrait être l’un des lieux de la rencontre entre ces deux peuplements.

De nombreuses pistes restent à creuser. Le rôle du couloir rhodanien dans les mouvements de population par exemple. Les fines pointes de flèches trouvées à Mandrin sont cousines de celles trouvées sur le site de Ksar Akil, au pied du Mont Liban (Liban). Un des hauts lieux de l'expansion d'Homo sapiens à l'est de la Méditerranée. Et aussi, il reste toujours à comprendre comment Homo Sapiens a mené Néandertal à l'extinction, et est devenue la seule espèce humaine sur terre.

