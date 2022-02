Hypertension artérielle : l'alimentation joue un rôle central

Priorité Santé

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, il nous parle de l'importance de l'alimentation dans la prévention et le traitement de l'hypertension artérielle.

Comment définit-on une hypertension artérielle ?

Lorsque le cœur se contracte, il envoie le sang dans les artères qui, en circulant, va exercer une pression sur la paroi de ces artères. Cette pression est appelée la tension artérielle. Elle est mesurée par un chiffre avec comme unité le millimètre ou le centimètre de Mercure. On mesure toujours 2 tensions artérielles :

la tension artérielle systolique qui correspond à la pression dans les artères quand le cœur se contracte

la tension artérielle diastolique lorsque le cœur se dilate.

L’hypertension artérielle se définit par une pression artérielle trop élevée de manière chronique. Pour diagnostiquer l'hypertension artérielle, il faut que, durant 3 consultations successives, la pression artérielle systolique soit supérieure à 140 mm de mercure ou 14 cm de mercure et la pression artérielle diastolique 90 mm de mercure ou 9 cm de mercure. Dans un très grand nombre de cas, l’hypertension est dite essentielle, c'est-à-dire qu’il est difficile d’expliquer l’origine exacte de la maladie.

Pourquoi est-il si important de prévenir l’hypertension artérielle ?

Même s’il est difficile d’expliquer l’origine exacte de la maladie, elle est favorisée par des facteurs de risques non modifiables (âge, antécédents familiaux) et des facteurs de risques modifiables. Parmi les facteurs de risques modifiables, on retrouve une alimentation déséquilibrée, un manque d’activité physique, un surpoids, une consommation de tabac, d’alcool ou encore des problèmes de cholestérol. En analysant ces facteurs de risques modifiables, on voit bien qu’ils sont étroitement liés à notre alimentation et notre pratique d’une activité physique. La maladie n’est donc pas une fatalité si on adopte les attitudes de prévention nécessaire. Il est aussi très important de prévenir l’hypertension artérielle, car elle est aujourd’hui la première pathologie chronique dans le monde avec plus d’un milliard et demi de personnes atteintes. Elle peut avoir des conséquences très graves si elle n’est pas contrôlée, puisqu’elle favorise : les maladies cardiaques (ex : infarctus du myocarde) ; les maladies du cerveau ex : AVC) ou encore les maladies du rein (ex : insuffisance rénale).

Quelles sont vos recommandations pour adopter une alimentation qui permette de prévenir les facteurs de risque de l’hypertension ?

Pour prévenir les facteurs de risque de l’hypertension ou encore du diabète, il y une grande recommandation : adopter une alimentation équilibrée et diversifiée. Pour ceci, il faut suivre les recommandations nutritionnelles suivantes :

Réduire la consommation de graisses, de sel et de sucres ;

En parallèle, augmenter la consommation de fruits et de légumes ;

Réduire au maximum la consommation d’aliments transformés et ultra transformés pour préparer le plus possible soi-même les plats à partir d’aliments bruts ou faiblement transformés ;

Limiter le plus possible les grignotages ;

Enfin boire principalement de l’eau et éviter au maximum toutes formes de boissons sucrées.

Pour la prévention de l’hypertension artérielle, il est important de :

Réduire la consommation de sel

Augmenter la consommation de potassium à travers une forte consommation de fruits et légumes

Maintenir un poids normal

Est-ce qu’il y a des recommandations nutritionnelles spécifiques pour les personnes atteintes d’hypertension artérielle ?

Pour réduire la pression artérielle ainsi que les autres facteurs de risques associés, en plus des médicaments, l’alimentation, l’activité physique et l’arrêt du tabagisme sont centraux. Il faut aussi réduire significativement le poids en cas de surpoids ou d’obésité. Avec ceci, il faut adopter des mesures diététiques plus spécifiques. Il faut adopter un régime contrôlé en sel avec un apport qui suive au maximum les recommandations de 5g de sel par jour soit un peu moins d’une cuillère à café. Pour atteindre cet objectif, il faut limiter la consommation de concentré de tomate, de produits ultra transformés et en conserves, de bouillons cubes, de mayonnaise, de ketchup, de moutarde et éviter de rajouter du sel dans les plats après leur préparation. En plus des mesures sur le sel, il faut respecter les recommandations de consommation de fruits et de légumes pour assurer un apport adéquat en potassium. Ceci peut être renforcé par une consommation de fruits secs, comme la banane séchée ou les raisins secs, et de légumes secs comme les lentilles ou les pois chiches. Enfin, il faut limiter la consommation d’alcool à 2 verres par jour, de café à 3 tasses par jour et éviter la consommation d’aliments et boissons contenant de la réglisse. Le café, les boissons sucrées et celles à la réglisse peuvent être remplacées par des boissons de bissap sans sucre qui présentent un effet positif sur la tension.

