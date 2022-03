Le périnée du cycliste

Priorité Santé

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il nous parle d’un sujet tabou : les douleurs du périnée à vélo !

Ces douleurs sont très fréquentes et pourtant souvent passées sous silence. Mais d’abord, c’est quoi le périnée ?

Le périnée, ou plancher pelvien, est la paroi musculaire qui ferme le bas de notre pelvis, compris entre les os du bassin, sur laquelle reposent certains organes internes (vessie, rectum, utérus).

Il est constitué de :

Muscles et fascias

Ligaments

Nerfs (transportent l’influx nerveux, qui donne les sensations et la force)

Vaisseaux sanguins

Muqueuses, tissus mous et peau

Un périnée, a pour fonction :

Le support pour les organes internes

La continence

La stabilité du bas du corps (qui permet de protéger les régions lombaires et sacro-iliaques)

Les fonctions sexuelles/reproductrices

La région est relativement fragile, ce qui la prédispose à divers troubles cutanés et fonctionnels : irritations, inflammations des follicules pileux, kystes, difficultés à la miction, dysfonctionnement érectile... Donc des lésions qui peuvent être sérieuses.

Ce mal aux fesses doit être pris au sérieux. Il peut entraîner des blessures physiques extrêmement gênantes avec de fâcheux effets tels que :

des brûlures pelviennes

des problèmes urinaires

des difficultés de transit intestinal

des troubles sexuels.

Ce sont des lésions fréquentes, quelles en sont les causes ?

Le souci est que le vélo se pratique assis et sollicite énormément le siège qui comprend notamment les muscles du périnée. Dans ce sport « assis », la région périnéale est soumise, au contact de la selle, à trois types d’agression :

frottements/cisaillements

compressions

microtraumatismes

En causes :

une inadaptation et/ou un mauvais réglage de la selle

une reprise trop rapide ou prolongée de l’activité en début de saison (manque d’entraînement)

une mauvaise hygiène du périnée

un entretien défectueux de la peau de chamois

Le périnée déteste la macération dans l’humidité. Lors d’une course sous la pluie, le tissu trempé du cuissard favorise les échauffements. Idem avec les sorties sous de fortes chaleurs : dans ce cas, on transpire et le sel irrite la peau. De plus, si on s’arrose pour faire baisser la température, cela finit par accentuer l’irritation de notre siège.

Quant au coureur qui roule en appui sur le bec de selle, il gagne en puissance. Par contre, si les réglages n’ont pas été bien effectués, il adopte une mauvaise posture en écrasant la partie périnéale.

En pratique, que faire lorsque la douleur apparait ?

Et quand le mal est fait, voici les mesures d’urgence pour alléger vos maux :

– Le repos : quelques jours hors selle permettront la guérison des tissus et la récupération en général. Si les relations sexuelles posent problème, éviter ce qui cause de la douleur ou des saignements. Pour les vêtements, aucun frottement, ni serrement de l’entre-jambes.

– Le froid : application de 10 à 15 minutes en protégeant la peau avec un linge humide.

– Les soins de peau : nettoyage régulier au savon doux, onguents antibactériens, des « baumes pour cyclistes » s’il y a des marques de friction, à appliquer sur la peau aux points de friction du chamois (fesses, aines, plis fessiers… mais rien à l’intérieur de l’anus ou des lèvres !). Ainsi que des produits simples comme le beurre de karité ou de cacao.

Mieux vaut prévenir que guérir, alors quelques conseils aux passionnés de vélo ?

Heureusement, il existe plusieurs moyens efficaces d’épargner votre plancher pelvien. La base du confort en bicyclette : le positionnement ! Peu importe votre corps, votre âge ou votre sexe, vous pouvez rouler confortablement. C’est au vélo de s’adapter à notre morphologie et non l’inverse. Voici les cinq principales astuces utilisées en ergonomie pour cyclistes afin d'éviter l’inconfort au périnée :

Le choix de la selle : la largeur de selle qui se mesure facilement et le type de selle (ou design), il existe un très large choix. L’ajustement de la selle dans tous les plans : la hauteur, le recul, l’inclinaison (on ne doit pas se sentir glisser vers l’avant ni l’arrière) et bien sûr la symétrie (le nez de la selle doit pointer vers le centre du tube supérieur du cadre). L’ajustement du guidon adapté à notre morphologie/flexibilité : l’ajustement de la selle et de la hauteur du guidon jouent un rôle crucial sur les douleurs pelviennes. Les vêtements : un cuissard avec un bon chamois, assez épais pour les longues sorties. Une hygiène irréprochable : ce point semble évident, pourtant certaines mauvaises habitudes persistent. L’idéal est de se laver après le sport, ou du moins de se sécher pour éviter l’humidité et la sueur de faire leur œuvre. On évite de rester dans son cuissard après une course ou une sortie : on enfile dès que possible des vêtements post-entraînement propres et confortables.

