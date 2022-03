Sexualité: comment repérer les zones érogènes de sa/son partenaire?

Priorité Santé

Comme chaque jeudi, le Dr Catherine Solano, sexologue, répond aux questions d'un auditeur et d'une auditrice de Priorité Santé.

Cette semaine, un auditeur a des questions concernant l'anatomie de sa partenaire et ses zones érogènes : comment les trouver et les stimuler ? Où sont les zones érogènes primaires et secondaires ? Pourquoi les zones érogènes sont différentes chez chaque personne ? Que se passe-t-il quand on oublie de stimuler ces zones dans un rapport sexuel ?

