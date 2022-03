Vaccins contre le Covid-19: un premier pas vers la levée des droits de propriété intellectuelle

Le vaccin à ARN messager contre le Covid-19 par Pfizer-BioNTech. REUTERS - Dado Ruvic

La question des brevets sur les vaccins contre le Covid-19 est peut-être en passe d'être résolue. Après un an et demi de discussions, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) fait un pas en avant vers la levée des droits de propriété intellectuelle. Le compromis, porté par l'Union européenne, les États-Unis, l'Inde et l'Afrique du Sud, pourrait permettre de libérer la production de vaccins à ARN partout sur la planète. Et de mettre un terme, une bonne fois pour toute, à l'inégalité vaccinale. Mais tout reste encore à faire.