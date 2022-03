La mission ExoMars suspendue suite à l'arrêt de la coopération avec la Russie

C'était l'une des missions spatiales les plus attendues, à la recherche de traces de vie passée sur Mars, mais elle est suspendue. ExoMars 2022, programme conjoint entre l’Europe et la Russie, ne décollera pas en septembre comme prévu ; la décision a été prise ce jeudi 17 mars par conseil de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, en ligne avec les sanctions prises par le vieux continent. Elle sera, au mieux, reportée en 2024.

Ce devait être la bonne. Après des années de retard, la mission ExoMars devait enfin décoller en septembre prochain depuis le cosmodrome de Baïkonour. Mais la fin de la collaboration avec la Russie change tout : le projet est désormais suspendu en attente de solution de rechange. Ce sera au mieux en 2024 si les relations avec les Russes se normalisent à nouveau d'ici là, sinon 2026, voire même 2028.

« Il y a littéralement des centaines de scientifiques de toute l’Europe, des États-Unis et de Russie qui ont travaillé sans relâche, affirme David Parker, directeur de l'exploration à l'ESA. On a aujourd'hui un engin prêt au décollage. Les États membres de l'ESA ont pris une décision très pénible, suspendre cette machine capable de chercher des traces de vie passée sur Mars. Mars a quatre milliards et demi d'années, on attendra quelques années de plus. »

D'autres programmes menacés

Si ExoMars est le programme le plus touché, l’Europe et la Russie avaient de nombreux autre partenariats spatiaux ; ils sont tous désormais menacés. « Il y a un grand nombre de projets où la Russie est impliquée, explique Joseph Aschbacher, le patron de l'ESA. L'ISS est le plus évident, on a parlé d’ExoMars, il y a la Lune et bien d'autres où nous dépendons de composants russes. Nous faisons la liste et nous l'étudions ligne par ligne. Nous déterminerons ensuite la marche à suivre. »

La Station spatiale internationale, en revanche, ne pâtit pas vraiment de la situation actuelle ; elle continue de fonctionner normalement avec son équipage mêlant Russes, Américains et Européens.

