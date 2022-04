Les enseignements tirés des sons en provenance de Mars

Des chercheurs ont réussi à obtenir du son venant de la planète Mars, grâce à un micro installé sur une caméra. Ce qu'ils ont enregistré peut paraître banal, mais est néanmoins riche en enseignements scientifiques.

Le bruit d’une bourrasque de vent a été enregistré sur mars grâce à un micro posé en haut de la caméra du robot Persévérance. Un son qui peut paraitre anodin, mais qui en dit long sur la planète Mars.

Du « vent et de la turbulence »

« C’est ça qu’on a d’abord entendu sur Mars. Il y a des moments où on n’entend pas grand-chose parce que Mars devient très calme. Il y a des moments où Mars peut être très calme au niveau de l’atmosphère. Mais les premiers enregistrements mettaient plutôt en évidence l’influence du vent et de la turbulence », raconte Franck Montmessin, chercheur au CNRS qui fait partie de l'équipe en charge du projet.

Derrière cet enregistrement, il n'y a pas que la curiosité d'écouter une autre planète. L'étude du son à la surface de Mars est en effet riche d'enseignements scientifiques. « Par exemple, la vitesse du son est dépendante de la température donc on peut quasiment utiliser le micro comme une sonde de température. Ça nous permet aussi de comprendre comment une atmosphère de CO2 est capable de transférer l’énergie associée aux ondes acoustiques. Ça nous donne des informations sur des caractéristiques intrinsèques de cette atmosphère. C’est des choses qu’on ne peut pas récupérer autrement », détaille le scientifique.

Sur Mars, les sons se déplacent plus lentement

Avec ce micro, les chercheurs ont également découvert que le son se déplaçait plus lentement sur Mars que sur Terre. 240 m/s contre 340 m/s sur Terre. Et plus surprenant encore, en comparant les sons émis par l'hélicoptère Ingenuity et le laser du Rover, les scientifiques ont découvert que sur Mars, les sons graves sont plus rapides que les aigus alors que sur Terre, il n'existe qu'une seule vitesse du son. « L'atténuation du son est plus forte sur Mars que sur Terre, particulièrement les aigus qui se perdent très vite, même à faible distance », ce qui rendrait « une conversation difficile entre deux personnes séparées de seulement cinq mètres », explique le CNRS.

