Peste porcine africaine: un vaccin trouvé au Vietnam

La peste porcine africaine touche les élevages de cochons partout dans le monde, à l'exception de l'Australie et du continent américain. (Image d'illustration) REUTERS/Oleg Popov

RFI

Le Vietnam annonce avoir mis au point avec des chercheurs américains un vaccin contre la peste porcine africaine. Ce virus très agressif ravage les élevages partout dans le monde et qui a progressé de manière fulgurante ces dernières années. Repéré en Géorgie en 2007, il se propage en Russie, au Vietnam, entre dans l'Union européenne en 2014 et touche désormais toute la planète, à l'exception de l'Australie et du continent américain.