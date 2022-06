Fracture de fatigue chez le sportif : la reconnaître et la soigner

Priorité Santé

Les sportifs qui pratiquent la course à pied et l’athlétisme sont particulièrement exposés à la fracture de fatigue.

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il nous dit tout sur la fracture de fatigue.

Publicité Lire la suite

Qu’est-ce qu’une fracture de fatigue ?

La fracture de fatigue est une lésion d’hypersollicitation de l’os ou de surentraînement qui témoigne en général d'un surmenage. Ces fractures surviennent chez le sportif lorsqu'un os "sain" est soumis à des pressions répétées et/ou trop importantes. Les pressions qu'il subit lui imposent un rythme de renouvellement trop rapide : il se fragilise donc et finit par se casser.

La plupart du temps, les fractures surviennent au niveau du bassin ou des membres inférieurs : tibia, genou, os du tarse (os du pied), métatarses (os des orteils), fémur, fibula (péroné).

En théorie, les os sont capables de s’adapter à la pratique d’une activité physique : ils se remodèlent régulièrement pour pouvoir supporter l'augmentation des charges qui pèsent sur eux. Ce remodelage consiste en une résorption ou destruction du tissu osseux, suivie d’une reconstruction.

Dans le cas d'une fracture de fatigue, l’intensité et/ou la régularité de l’activité physique augmente de manière trop soudaine : les os sont soumis à une force inhabituelle et n'ont plus le temps de se remodeler. C’est pourquoi on conseille de reprendre l’activité physique progressivement.

Les sportifs qui pratiquent la course à pied et l’athlétisme y sont particulièrement exposés. De même, les adultes sont plus à risque, étant donné que les os des enfants et des adolescents sont plus élastiques et que leur cartilage absorbe beaucoup mieux les contraintes physiques.

Comment reconnaître une fracture de fatigue ?

Quelle que soit la localisation de la fracture, elle se manifeste par une douleur progressive. Au départ, la douleur survient uniquement au début de l’effort et cesse à dès la fin de l'activité sportive. Plus on pratique, plus tôt la douleur se manifeste : elle devient de plus en plus intense, dès le début de l'entraînement, au point d’empêcher l’activité. Dans certains cas, elle peut même persister lorsque le patient n'est pas en appui.

Un œdème peut également se former, voire un léger gonflement chaud au toucher.

Le diagnostic repose sur un examen clinique, mais doit être confirmé à l'aide de radiographies. Cependant, ces examens ne sont souvent utiles que 2 à 3 semaines après la lésion, car les micro-fractures peuvent être quasi invisibles. Le diagnostic n'est alors posé grâce aux radios que lorsque les fractures ont guéri.

Un diagnostic plus précoce est aussi possible à l'aide d'une scintigraphie osseuse ou d'une IRM.

Comment soigner une fracture de fatigue ?

Le traitement de la fracture de fatigue repose principalement sur le repos complet, afin de laisser le temps à l’os de se reconstruire. Il convient de limiter les mouvements et la pression appliquée au niveau de la zone fracturée.

La guérison peut prendre jusqu’à 12 semaines. Cela peut être difficile à vivre pour les grands sportifs, mais il s'agit de la solution la plus efficace pour récupérer convenablement et reprendre une activité physique sans douleur au plus tôt.

L’utilisation de béquilles ou de chaussures/bottes de support peut rendre plus supportable la convalescence. Un plâtre est parfois nécessaire. Et selon les patients, dans de rares cas, une opération chirurgicale peut être envisagée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne