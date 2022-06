Découverte d’une méga-bactérie en Guadeloupe, la plus grande jamais découverte

La méga-bactérie Thiomargharita Magnifica a été dénichée sur les feuilles en décomposition dans l'eau de la mangrove de Guadeloupe. via REUTERS - PIERRE YVES PASCAL/LAWRENCE BERK

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Une méga-bactérie vient d’être découverte et elle est tellement grande que l’on peut la voir à l'œil nu puisqu’elle mesure jusqu'à deux centimètres de long, un record pour une bactérie, la plus grande et de très loin jamais découverte. C'est en Guadeloupe qu'elle a été dénichée, et cela fait l'objet d'un article dans la prestigieuse revue Science, car au-delà de sa taille, c’est aussi son fonctionnement qui intrigue.