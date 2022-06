Découverte d'un bébé mammouth momifié au Canada

Le 22 juin dernier, un chercheur d'or dans le nord-ouest du Canada est tombé nez à nez avec un drôle de spécimen congelé dans le permafrost : un bébé mammouth laineux incroyablement bien conservé. Le petit mammifère a plus de 30 000 ans.

L'image est incroyable. On y voit la momie d'un bébé mammouth laineux couché sur le côté et recroquevillé. Ce qui est exceptionnel dans cette découverte c'est que le petit mammouth est entier, tout est là, les oreilles, la trompe, la petite queue et les poils. La peau est intacte. Les restes de l'animal ont été retrouvés en creusant le permafrost à la pelle mécanique dans le territoire du Yukon, frontalier de l'Alaska américaine.

Le bébé préhistorique est probablement de sexe féminin et les scientifiques estiment que sa congélation a dû se produire il y a plus de 30 000 ans, en pleine période glaciaire.

Un état de conservation exceptionnel

Il « est magnifique », s'est enthousiasmé le paléontologue yukonais Grant Zazula. « C'est l'un des animaux momifiés de l'âge de glace les plus incroyables découverts au monde ». C'est le premier mammouth momifié presque complet et en si bon état de conservation retrouvé en Amérique du Nord.

Cette découverte rappelle un spécimen momifié similaire trouvé en Sibérie, en 2007. Il était de la même taille que ce bébé mammouth canadien, mais était en revanche vieux de 42 000 ans.

