Première image du télescope James Webb, la plus profonde de l'Univers jamais prise

Cette image fournie par la NASA le lundi 11 juillet 2022 montre l'amas de galaxies SMACS 0723, capturé par le télescope spatial James Webb. Le télescope est conçu pour remonter si loin dans le temps que les scientifiques peuvent avoir un aperçu de l'aube de l'univers, il y a environ 13,7 milliards d'années, et zoomer sur des objets cosmiques plus proches, voire sur notre propre système solaire, avec une mise au point plus précise. AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C'est peu dire qu'elle était attendue : la première image scientifique du télescope spatial James Webb. Un engin de tous les superlatifs, plus puissant, plus cher jamais construit... La fin de plus de six mois d'attente après son lancement le 25 décembre dernier. L'événement est tel que c'est Joe Biden, le président américain, lui-même qui a dévoilé cette première image.