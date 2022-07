Espace: beaucoup d'interrogations après l'annonce du retrait de la Russie de l'ISS

C'était dans l'air du temps et c'est désormais confirmé : la Russie entend quitter la station Spatiale internationale après 2024, a annoncé mardi 26 juillet Iouri Borissov, le tout nouveau patron de Roscosmos. L'annonce soulève cependant beaucoup de questions sur sa faisabilité.

La Russie ne le cachait pas. Elle ne comptait pas poursuivre indéfiniment l'aventure de la Station spatiale internationale. Roscosmos entend ainsi se doter de sa propre station, Ross, dès 2024.

Si cette décision était attendue, d'autant plus après le déclenchement de la guerre en Ukraine, on se demande si c'est réellement faisable en seulement deux ans.

« La Russie a commencé à reconstruire des modules qui étaient envisagés pour rejoindre l'ISS et, finalement, ils ont pris tellement de retard qu'ils iront vers le successeur de l'ISS, rappelle Stefan Barensky, le rédacteur en chef du magazine Aerospatium. Le problème est de tenir les délais et les budgets. Il faut rappeler que Nauka avait quatorze ans de retard ! Donc, l'idée qu'en 2024 ils auront une station pour reprendre le projet, cela me paraît un peu présomptueux. »

On entend également dire que la Russie pourrait désamarrer ses modules de l'ISS pour s'en servir de point de départ à sa nouvelle station, mais cela semble peu probable.

Les deux premiers modules russes, Zarya et Zvezda, ont en effet été lancés en 1998 et 2000 et sont vieillissants. Le troisième, Nauka, a certes rejoint l'ISS l'an dernier, mais c'est un laboratoire scientifique : il ne peut pas remplir de fonctions support essentielles.

Une annonce qui laisse dubitatif

« S'ils veulent récupérer Nauka et que leur station n'est pas prête en 2025, poursuit Stefan Barensky, cela veut dire qu'il va falloir qu'ils l'entretiennent le temps que leur station soit prête, donc déjà, on est plus sur le scénario qui est annoncé maintenant. S'ils décident de séparer Nauka tout de suite, ils vont avoir un module dont ils ne pourront rien faire le temps que la station soit construite, cela paraît bizarre aussi. Je pense qu'entre la décision politique et la mise en pratique, il va y avoir un certain nombre de changements dans la manière dont tout cela va être mené. »

Pour sa nouvelle station, la Russie doit donc repartir de zéro et si le travail est déjà bien entamé sur un module, il apparaît très improbable que tout soit près dès 2024.

De plus, même si elle n'a pas encore été choisie officiellement, l'orbite envisagée pour cette nouvelle station, une orbite polaire, la rendrait incompatible avec une desserte opérée depuis le cosmodrome de Baïkonour, à moins de doubler le coût des lancements.

L'annonce peut donc laisser dubitatif, mais a au moins le mérite de préciser les intentions russes en matière de collaboration internationale dans l'espace.

En attendant, l'ISS est toujours bel et bien en orbite, et la Russie continue de collaborer avec ses partenaires. Pour preuve, Anna Kikina, une cosmonaute, va décoller à bord d'une fusée américaine en septembre.

