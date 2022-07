Espace: un morceau de fusée va retomber quelque part sur Terre... sans que l'on sache où

Un morceau de métal de plusieurs centaines de kilos va-t-il nous tomber sur la tête ? Un étage de fusée chinoise doit en effet retomber sur Terre d'ici samedi soir 30 juillet, de façon incontrôlée. Impossible pour le moment de dire précisément où et quand, même si le risque qu'il occasionne des dégâts est tout de même très faible.

Le 24 juillet dernier, un lanceur Longue Marche-5B s'élançait depuis le centre spatial de Wenchang au sud de la Chine, pour mettre sur orbite un nouveau module de la station spatiale chinoise. Ce fut un succès.

Sauf que… les restes de cette fusée vont tomber de façon incontrôlée. C'est une habitude : à chaque décollage, son étage principal, 20 tonnes et 33 mètres de long tout de même, s'écrase quelque part.

La raison est qu'une partie de son orbite est à 160 kilomètres, où il reste de l'atmosphère, les molécules frottent, ralentissent l'étage qui perd donc de l'altitude.

C'est en cette superbe matinée à 8h22 (UTC+2) depuis le Complexe de Lancement-101 à Wenchang, que la Longmarch-5B Y3 s'est envolée pour la mission Wentian, emportant sous sa coiffe de 20,5m le 2nd module habité de la Station Spatiale Chinoise !



Récapitulons le profil de vol ⬇ pic.twitter.com/6ArpF1QBtp — Ufotinik.com - L'actualité spatiale de qualité ! (@Infotinik) July 24, 2022

Le problème est qu'il est compliqué d'anticiper ce phénomène et donc l'heure et la position de l'impact. On sait pour l'instant que cela se passera entre les 41e parallèles nord et sud, c'est-dire dans le sud de l’Europe, l’Amérique, l'Afrique et le sud de l’Asie.

On peut se rassurer : cette zone est essentiellement composée d'océans et la majeure partie de l'engin brûlera au moment de la rentrée atmosphérique, même si certaines grosses pièces en métal peuvent résister.

On l'avait d'ailleurs déjà observé lors du lancement inaugural du lanceur Longue Marche-5B, en 2020. Des pièces avaient touché le sol en Côte d'Ivoire, endommageant des bâtiments, heureusement sans faire de blessés.

