Science : comment fonctionne une usine de dessalement de l'eau de mer?

À cause de la sècheresse et de la baisse des ressources en eau, certaines villes françaises optent pour des unités de désalinisation ou dessalement de l'eau de mer. Ce système permet d'enlever le sel de l'eau pour la rendre propre à la consommation. Sur l'île de Groix, le système est installé depuis le début du mois d'août pour une durée provisoire de trois mois.

Depuis la rive de l'île de Groix, on voit en pleine mer un radeau relié aux unités de dessalement par un épais tuyau noir. L'eau est pompée, stockée puis amenée dans deux containers blancs. C'est là que le sel et l'eau se séparent grâce à une membrane.

« Les membranes sont donc une filtration physique qui permet de laisser passer l'eau d'un côté tout en retenant de l'autre toutes les particules.Ces membranes sont fragiles, et donc régulièrement entretenues, décrit Sandrine Delemazure, directrice du service eau et assainissement de l'Agglomération de Lorient. Tout au long de la filtration, on vérifie l'encrassement des membranes, et lorsqu'on arrive à un certain degré d'encrassement, on peut essayer de les nettoyer, en faisant passer de l'eau à contre courant, ou par des lavages au chlore ou des lavages chimiques. »

Il existe aussi un procédé thermique. Mais ces deux techniques ont des inconvénients : « Le problème des procédés de dessalement, qu'ils soient thermiques ou membranaires, c'est qu'ils ont à la fois une empreinte énergétique forte, quatre à cinq fois plus importante que n'importe quel autre procédé pour produire de l'eau potable à partir de n'importe quel autre type d'eau, et ils ont une empreinte environnementale aussi importante, du fait des rejets qu'ils peuvent projeter qu'ils soient hypersalins ou des rejets chauds », explique Nicolas Roche, professeur à l'Université Aix Marseille.

Les usines de dessalement coûtent très cher. À Groix, l'agglomération a payé 800 000 euros.

