Méditerranée: une mission d'exploration archéologique sur le banc des Esquerquis (Skerki)

Carte ancienne de la Méditerranée centrale, au carrefour des civilisations depuis des millénaires. © Getty

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La première mission archéologique internationale sous l'égide de l'Unesco a achevé hier, samedi, son exploration dans le banc des Esquerquis, entre la Tunisie et la Sicile, en mer Méditerranée. Il s'agissait de cartographier, ce qui a été une réussite, une zone recelant des vestiges antiques et plus contemporains.